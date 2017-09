Přehrady zatopily mlýny i školu, lidé dostali čtyřicet haléřů za metr

„Ve Slušovické přehradě mám utopené vzpomínky“ Jako velký šok popisuje Emílie Červenková okamžik, kdy se dozvěděla, že její rodný dům zatopí Slušovická přehrada. V Janůvkách měla kořeny, rodina jejího tatínka patřila mezi starousedlíky, vlastnila mlýn, pilu, velké hospodářství. A to vše mělo zmizet pod hladinou. „V roce 1971 se o tom začalo mluvit, o rok později už se to začalo řešit písemně, kdy nám začaly chodit úřední dopisy. Věděli jsme, že je to nevyhnutelné. Zejména tatínek se s tím nemohl smířit a jako jeden z posledních stále nechtěl souhlas podepsat. Podepsal až pod nátlakem,“ popisuje sedmdesátiletá žena. Jejím rodičům nabízeli bydlení ve Zlíně na Vršavě. Nechtěli. „Rodiče byli zvyklí mít hospodářství, tatínek tam byl sžitý. Měli jsme přes deset hektarů pole, 12 hektarů lesa, byly to všechno velké lány. K tomu koně, prasnice, sedm dojnic, jalovice a ostatní zvířectvo. Zůstal nám jen jeden hektar louky a asi tři hektary lesa, vše ostatní ustoupilo přehradě,“ říká. Za své pozemky dostali 40 haléřů za metr čtvereční. „Měli jsme čtyři krásné velké ovocné sady. I ty takto ocenili,“ připomíná Červenková. Ona sama už byla v době, kdy se přehrada stavěla, vdaná a žila v Kašavě, kam se nakonec přestěhovali i její rodiče. Chtěli jí být na blízku. Postavili si tam montovaný domek, na stavbu už by si netroufli. V té době už měl tatínek 65 a maminka 64 let. „Ostatní lidé se odstěhovali na různá místa. Vím, že někdo šel do Huštěnovic, jiný do Zlína-Malenovic, další do Kroměříže,“ přemítá. Rodiče si ale nového domova dlouho neužili. „Tatínek zemřel za čtyři roky na infarkt. Srdce nevydrželo, hrozně tesknil. To máte jako starý strom, ten také nepřesadíte,“ je přesvědčena žena. Ačkoli Janůvky opustila před více než půl stoletím, dodnes si přesně celou osadu i se jmény starousedlíků pamatuje. „V přehradě jsou utopené moje vzpomínky. Čím jsem starší, tím více si to uvědomuji,“ říká s lítostí v hlase.