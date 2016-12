V Holešově se přou o přechod přes frekventovanou silnici

Za podpory policie nechalo město jeden ze dvou přechodů přes hlavní ulici posunout o několik desítek metrů – před budovu pošty – a zrušilo odbočovací pruh do ulice Nerudova.

„Problémem bylo, že jsme tu měli na frekventované křižovatce dva přechody v těsné blízkosti. Nastávaly kolize, některé končily i vážným zraněním. Proto jsme letos udělali toto dočasné opatření,“ vysvětlil starosta Rudolf Seifert.

Provoz s posunutým přechodem měl být jen testovací, v případě, že se osvědčí, chtělo město změny udělat natrvalo.

Proti tomu však stojí opoziční zastupitel Pavel Karhan, který je přesvědčený, že radnice nevolí nejlepší variantu. A požaduje, aby se přechod vrátil na původní místo.

„Už jen testovat něco na frekventované hlavní ulici mi nepřijde šťastné,“ řekl.

S úpravou problematické křižovatky souhlasí, ale jiným způsobem.

„Navrhované řešení je dělané od stolu, přitom tu máme kvalifikovanou studii odborného projektanta z roku 2012,“ mínil Karhan.

Studie říká, že by přechody zůstaly na místě, pouze se zkrátily a před poštou by vznikl zaslepovací pruh, kde by mohla parkovat auta. Návštěvníci pošty by tak neměli důvod přebíhat silnici.

Starosta vidí za kritikou osobní zájmy

Starosta však trvá na posunutí přechodu a za Karhanovou argumentací vidí osobní zájmy. V místě, odkud přechod zmizel, má totiž zastupitel obchod s elektronikou.

„Zřejmě má obavu, že mu tam nebude chodit tolik zákazníků. Přitom to byl ale právě pan Karhan, kdo nás kritizoval, že s tou křižovatkou nic neděláme. Pro mě je podstatné, že za dobu provizorní úpravy se žádná nehoda nestala,“ uvedl Seifert.

„Argumentace mým obchodem se dala čekat. Samozřejmě mě to poškozuje, mí zákazníci si na současnou situaci stěžují. Ale nejde o můj osobní zájem. Já jsem pro promyšlené dopravní řešení,“ reagoval Karhan.

Posunutí přechodu podporuje i policie, která k tomu vydala kladné stanovisko.

„Jednoznačně doporučujeme trvalou úpravu. Z hlediska bezpečnosti i plynulosti provozu je to nejlepší varianta,“ konstatovala kroměřížská policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Město aktuálně nechává vypracovat projekt, podle něhož situaci vyřeší. Ten by měl být hotový v lednu. Podle něj se pak rozhodne, zda přechod zůstane u pošty natrvalo, nebo se vrátí na původní místo.