VIDEO: Zdrogovaný řidič ujel s prostřelenou pneumatikou do slepé ulice

Policisté v Prakšické ulici v Uherském Brodě v noci na úterý krátce po půlnoci dávali znamení k zastavení projíždějícímu řidiči v audi. Ten ale místo toho přidal rychlost a policistům se snažil ujet.

Kličkoval ulicemi města a poté rychlostí až 160 km/h zamířil na Havřice. Policejní vůz mu byl ale neustále v patách. Na opětovné výzvy řidič nereagoval a ujížděl dál na Vlčnov.

Za městem se k pronásledování přidala ještě další hlídka. Ta se snažila zběsilého jezdce předjet. Snaha policistů však byla marná, neboť řidič kličkoval a snažil se je vytlačit ze silnice.

„V ten moment se policista na místě spolujezdce rozhodl použít zbraň. Při jízdě ve 120 km/h se vyklonil z okna a namířil přímo na pravou zadní pneumatiku. Střela zasáhla svůj cíl. Provrtala jak pneumatiku, tak i disk kola,“ uvedla uherskohradišťská policejní mluvčí Milena Šabatová.

Auto řídil bez vědomí majitele

Pro řidiče to ale nebyla žádná překážka a ve své bezohledné jízdě pokračoval dál až do Veletin. I když z kola odlétla celá pneumatika, místy ujížděl rychlostí až 130 km/h. Ve Veletinách se ale dostal do slepé ulice, což pro něj byla konečná. Nemohl pokračovat dál, tak nakonec zastavil.

„Policisté řidiče za pomoci hrozby střelnou zbraní, hmatů a chvatů vytáhli z vozidla. Celé pronásledování proběhlo v několika málo minutách,“ poznamenala Šabatová.

Zatímco dechová zkouška byla u řidiče negativní, další test ukázal, že usedl za volant pod vlivem drog.

„A aby toho nebylo málo, tak z dostupné evidence policisté zjistili, že má vyslovený zákaz řízení až do roku 2020. Navíc vozidlo, kterým ujížděl, použil bez vědomí majitele,“ doplnila policejní mluvčí.

O několik hodin později vyšetřovatel muži sdělil podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a neoprávněné užívání cizí věci. Za mřížemi tak může strávit až dva roky.