Policie kvůli zbraním z Vrbětic vyšetřuje pět lidí, odnesli i kila výbušnin

Oba muži pocházejí ze Zlínského kraje a mají kriminální minulost, trestáni byli za majetkovou trestnou činnost.

„Od přelomu roku do jara vynesli z areálu určité množství střelných zbraní a výbušnin. V případě zbraní šlo o kusy, které prošly výbuchem, byly poškozeny a zdeformovány a volně rozházeny v blízkosti areálu,“ uvedl krajský policejní ředitel Jaromír Tkadleček. Zároveň uznal, že je za kauzu osobně odpovědný.

„Pokud někdo z nadřízených má pocit, že jsem něco systémově nebo individuálně zanedbal, nechť koná. Osobně jsem přesvědčený, že v daném prostoru a čase jsme s těmi silami a prostředky udělali maximum možného,“ konstatoval Tkadleček.



Muži se při sběru zbraní pohybovali ve vysoce rizikové oblasti, zhruba 100 až 200 metrů od epicenter. Při domovních prohlídkách policisté zajistili zhruba 20 střelných zbraní nebo jejich částí - našla se třeba i hlaveň bez pažby - střelný prach ve formě tyčí, i pískové. Uloženy byly nejen u podezřelých , ale i u dalších lidí, část už se muži pokusili prodat.

Ostraha areálu je posílená, podrobnosti policie neřekne

Policie potvrdila, že pokud byli technicky zdatní, bylo v jejich silách udělat z nich funkční zbraně. Naplnili tak skutkovou podstatu trestného činu nedovolené ozbrojování.

„Nemáme z toho radost, ale je to bohužel logické pokračovaní celého příběhu, který trvá tři roky. Jsem rád, že jsme na to přišli sami a byli jsme schopni to objasnit a pachatele zadržet. Budeme po tomto zážitku chytřejší a ostražitější, to je samozřejmé, dodal policejní šéf.

Případ změnil systém ostrahy areálu, která je nyní posílená. O jaká konkrétní opatření jde ale policie nezveřejní.