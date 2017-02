Policie přitvrdila, řidiči vláčku ze zlínské zoo hrozí za nehodu osm let

Vláček havaroval v areálu jedné z nejnavštěvovanějších zoologických zahrad v České republice, ve Zlíně-Lešné, loni v srpnu. Když sjížděl z kopce a projížděl zatáčkou, převrátil se jeden ze čtyř vozů na bok.

„Ve vláčku v tom okamžiku cestovalo minimálně dvacet osob, z nichž pouze souhrou šťastných náhod nebyla žádná zraněna. Někteří cestující dokonce z vláčku při jízdě vyskakovali, aby újmě na zdraví zabránili,“ líčí událost zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Nakloněný a částečně převrácený vagon vláčku ale zachytil chodce, kteří stáli nebo šli po okraji cesty. Lehce se zranili dva dospělí ve věku 29 a 36 let a tři děti ve věku od jednoho roku do sedmi let. Měli zejména zhmožděniny a odřeniny. Dvaašedesátiletá žena ze Štramberka utrpěla těžkou újmu na zdraví, s níž se léčila nejméně tři měsíce po nehodě.

Dechová zkouška u řidiče neprokázala alkohol.

Policie: Řidič vystavil cestující i chodce vážnému riziku

Policisté nehodu překvalifikovali hned dvakrát. Nejprve případ vyšetřovali jen jako přestupek, od počátku však nevylučovali ani překvalifikování na trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti, k čemuž přistoupili na podzim po obdržení lékařské zprávy zraněné ženy. Devětapadesátiletému muži ze Zlína, který vláček řídil, hrozilo v té době až roční vězení (více zde).

Nakonec si ale vyslechl přísnější obvinění: za obecné ohrožení mu hrozí trest od dvou do osmi let.

„Řidič vláčku zavinil dopravní nehodu svou nedbalostí, kdy nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména vlastnostem vyhlídkového vláčku a povaze vozovky. Cestujícím a lidem, kteří se nacházeli v bezprostřední blízkosti vláčku, přivodil vážné riziko způsobení újmy na zdraví,“ poznamenala policejní mluvčí.

Připomněla přitom, že v areálu zlínské zoo platí zákon o provozu na pozemních komunikacích, v rámci obecné úpravy provozu omezil provozovatel vyhlídkového vláčku rychlost na 7 km/h.

Vláčky už v zoo z kopce s cestujícími nejezdí

Podle Vladimíra Luthy, který je majitelem firmy provozující vláčky v pěti zoologických zahradách v Česku včetně té zlínské, vběhlo řidiči před nehodou do cesty dítě. Vysmeklo se prý otci nebo dědovi a přecházelo silnici v momentě, kdy se vláček blížil. Řidič jedoucí z kopce podle něj brzdil.

„Kdyby nebrzdil, přejel by ho,“ řekl Lutha už dříve ČTK.

Byla to první nehoda po mnohaletém provozu vláčku v areálu zoologické zahrady. Na havárii mělo podíl i bláto a štěrk, které na vozovce zůstaly z předchozího deště.

Devětapadesátiletého řidiče vláčku Lutha propustil. Vláčky nyní jezdí s cestujícími jen ze spodní části areálu nahoru, a ne v obou směrech, jak tomu bylo do nehody.