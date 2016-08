Za nehodu trolejbusu hrozí až osmileté vězení, řidič zůstává v nemocnici

„Řidič byl po dvou dnech volna i zdravotní prohlídce“ O možných příčinách nehody trolejbusu toho pár hodin potě ředitel Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice Josef Kocháň nevěděl příliš a spekulovat nechtěl. Nicméně doufá, že se je podaří objasnit. A omlouvá se cestujícím i jejich příbuzným. „Chtěl bych se omluvit všem, kdo v trolejbuse jeli, i jejich blízkým. Nehoda nebyla náš úmysl, ale v dopravě se stávají,“ řekl Kocháň. Kolik toho víte o příčinách?

Vyšetřování je v rukou policie a Drážní inspekce. Čekám stejně jako novináři na výsledky jejich práce. Řidič byl údajně spolehlivý a pracoval u vás dlouho. Je to tak?

Ano, nebyly s ním problémy. Navíc jel po dvou dnech volna a byl po zdravotní prohlídce. Takže nemohl být pracovně přetížený a za volantem usnout?

Na rozdíl od jiných dopravců naše společnost netrpí nedostatkem řidičů. Přesčasová práce se u nás drží za 1. pololetí tohoto roku na jednom procentu. I do budoucna budeme klást důraz na to, aby naši řidiči nebyli přetěžovaní. Byly v trolejbusu kamery?

Nemáme ve vozech kamery, které by snímaly jejich vnitřek nebo okolí. Trolejbus byl vybavený černou skříňkou, jež zaznamenává základní faktory: rychlost, brzdnou dráhu, blinkry. Teď ji má policie a Drážní inspekce. I když už velká vedra pominula, mohlo hrát při nehodě roli počasí?

Šlo o vůz, který je v provozu dva roky a je kompletně klimatizovaný. Kdyby venku bylo vedro, uvnitř jsou podmínky regulované. Jak se vyrovnáte s poškozenými?

Už ve středu budou na našich internetových stránkách formuláře, které si mohou stáhnout a vyplnit všichni ti, kterým jsme způsobili škodu. Pak budeme po naší pojišťovně požadovat proplacení škod, které jim nehodou vznikly. Nemůže nehoda snížit zájem o povolání řidiče ve vašem podniku?

To nedokážu posoudit. Nábory ale děláme neustále, protože od nás odcházejí do důchodu silné ročníky, jež přišly v 70. letech. Postupně je nahrazujeme mladšími. Dnes máme stavy naplněné.