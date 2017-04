Policie zkontroluje cyklisty na vinařských stezkách. Starostu rozčílila

Loňský jedenáctý ročník akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska měl 1412 registrovaných účastníků. Letos na ně na devíti trasách čeká 315 kilometrů, kdy budou putovat po vinařských obcích, kde na ně čekají vinaři ve svých sklepích s nabídkou degustace produktů.

Podle policejní mluvčí Mileny Šabatové jsou ale cyklisté jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu. Při letošním putování za vínem tak policisté budou kontrolovat, zda cyklisté nepili alkohol.

„Nikdo nemůže očekávat to, že bude tolerováno nedodržování zákonů,“ zdůraznila policejní mluvčí Milena Šabatová.

Podle starosty Uherského Hradiště Stanislava Blahy (ODS) ale policie v podstatě rozpráší akci s více než desetiletou tradicí, na které se za celou dobu nestal jediný úraz v důsledku konzumace alkoholu.

„Evidentně kdosi z krajského policejního ředitelství nemá v revíru žádný závažnější problém,“ rozohnil se starosta Uherského Hradiště.

Senátem schválená novela čeká na projednání poslanci

Také mnozí cyklisté vyjadřují na sociálních sítích své rozhořčení. „Myslíme si, že se kontroly mohou podepsat na účasti,“ řekla Hana Patková, vedoucí pořádajícího Městského informačního centra Uherské Hradiště.

Podle starosty by se policie měla věnovat oblastem, kde dochází k porušování zákona.

„Pokud jsem ve své funkci na některé upozornil, dostal jsem odpověď, že policii schází personální kapacity. Na kontrolu cyklistů ale kapacitu má. Rozlítilo mě to,“ dodal Blaha s tím, že chystá dopis ministru vnitra s dotazem, zda v tomto případě budou veřejné prostředky vynaloženy nezbytně a rozumně.

Policie se podle své mluvčí také zaměří na úseky, kde cyklistům hrozí největší nebezpečí, jako jsou silnice či nájezdy na ně. „Rovněž tak chceme viditelně působit na místech, kde se trasa kříží s některým z hlavních tahů,“ uvedla Šabatová.

O toleranci alkoholu za řídítky se v Česku diskutuje již nějaký čas. Loni v srpnu Senát schválil návrh novely zákona, podle které by cyklisté na místních komunikacích neměli být pokutováni za jízdu s až 0,8 promile alkoholu v krvi. Neměli by tak být trestáni za to, že si před jízdou či během ní dali pár piv nebo skleniček vína (více jsme o tom psali zde).

Sněmovna ale novelu, jejíž vznik motivovalo právě i využívání vinařských cyklostezek, dosud neprojednala. Podle starosty Blahy by cyklistům i řidičům aut mělo být tolerováno 0,5 promile alkoholu.

S návrhem však mají zásadní problém odborníci na dopravní bezpečnost. „My s tím nesouhlasíme. Alkohol je velmi častou příčinou tragických nehod. Toto množství alkoholu v krvi znamená, že cyklista vypije téměř celou lahev vína nebo čtyři až pět desetistupňových půllitrů piva. To už opravdu není o ochutnávkách, ale o regulérním pití. Takovéto množství znamená u cyklisty až dvacetinásobné riziko vzniku dopravní nehody,“ uvedl už před časem pro iDNES.cz Martin Farář z organizace Besip.