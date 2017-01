Podvodník prodal přes aukci stejný notebook šestkrát, neposlal ho nikomu

Dosud netrestaný šestadvacetiletý muž z obce u Dvora Králové nad Labem umístil loni 21. dubna na aukční internetový portál několik nabídek na prodej luxusního notebooku.

Cena se pohybovala od 5 080 do 5 780 korun, ozvalo se celkem šest zájemců ve věku od sedmnácti do třiačtyřiceti let, kteří po krátké komunikaci zaslali podvodníkovi obratem na jeho bankovní účet dohromady 33 tisíc korun.

Notebooku se však nikdo z nich nedočkal, proto se všichni nezávisle na sobě obrátili po pár dnech na policii.

„Prodejce měl k dispozici pouze jeden notebook, věděl tak, že neuspokojí všechny zájemce a neposlal ho nikomu z nich. Přesto si nechal na svůj bankovní účet posílat příslušnou částku a tu ani po urgencích nevrátil. Podvodník se léčil ze závislosti na patologickém hráčství a veškeré obdržené finanční prostředky prohrál,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Podvedení byli z různých koutů republiky. První trestní oznámení přijali policisté na obvodním oddělení od muže ze Zlína, proto všechny podvody šetřili policisté ze zlínského oddělení hospodářské kriminality.