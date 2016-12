Špitály v Hradišti a Kroměříži díky stipendiu lákají mladé lékaře i sestry

Devět studentů, kteří posledním rokem navštěvují lékařskou fakultu, podepsalo smlouvu s Uherskohradišťskou nemocnicí.

Až skončí studium, posílí zdejší oddělení ortopedie, internu, chirurgii, urologii, ARO, dialýzu a nefrologii. Výměnou za to, že se špitálu „upsali“ na několik let, je stipendium 50 tisíc korun na dokončení studia.

Další dva absolventi pak zamíří do Kroměříže. Zdejší nemocnice je potřebuje na internu.

„Musíme si zvyknout na to, že počet práceschopných lidí je v zásadě malý, a musíme vymyslet a změnit způsob náboru,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.

„Platí to v mnoha oborech. Stipendia jsou dobrý nápad, ještě bude záležet na tom, jak se uchopí,“ dodal.

Stipendia se týkají také sester, které na posledních deset měsíců studia dostanou 25 tisíc. Do nemocnice v Uherském Hradišti jich takto přijde pět a do Kroměříže tři.

V Kroměřížské nemocnici jsou potřeby jednotlivých oddělení pokryté. Přesto mají práci pro zhruba dvacítku dalších zdravotníků, což by zvýšilo komfort pro zaměstnance i pacienty.

Čunek: Hrozilo, že nám budou přetahovat absolventy

Systém stipendií nastavilo předchozí vedení kraje. Dolaďoval se na poslední chvíli v srpnu, aby se stihl aktuální školní rok. Jak se osvědčí v praxi, se teprve ukáže.

„Jiné kraje už s podporou začaly, dávají ji i soukromé nemocnice. Hrozilo, že nám budou přetahovat naše absolventy, proto jsme spěchali,“ vysvětlil exnáměstek hejtmana pro zdravotnictví Lubomír Nečas.

Nedostatek zdravotníků trápí dlouhodobě nemocnice v celé zemi a situaci se nedaří zvrátit. Stejně je na tom největší krajské zařízení, nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Ta však stipendia vyplácet nebude.

Proč se tak vedení špitálu rozhodlo, není jasné. Mluvčí nemocnice totiž na dotaz MF DNES neodpověděla.

„Odpovědnost za nemocnici má její vedení, které se nějak rozhodlo,“ komentoval Čunek.

Příliš dlouhý závazek?

Obecné podmínky jsou jasně dané. Sestra musí pro nemocnici odpracovat tři roky a doktor dva od okamžiku, kdy získá základní kmen, tedy specializaci. To může zvládnout do tří let od nástupu. Na stipendia pro ně se nemocnice a kraj skládají rovným dílem.

Peníze od kraje nyní nečerpá ani nemocnice ve Vsetíně, narazila totiž na nezájem studentů.

„Nabídku jsme předali všem, ale reagoval jen jeden student,“ řekl ředitel vsetínské střední zdravotnické školy Dalibor Sedláček.

Problém vidí v závazku, který je pro mladé lidi moc dlouhý.

„Navíc ne všichni absolventi, kteří se chystají do praxe, jsou místní, a pokud mají možnost zaměstnání v blízkosti domova, vrací se tam,“ dodal jeho kolega, ředitel zdravotnické školy ve Zlíně Hynek Steska.

Ten plánuje prosadit v příštím školním roce další maturitní třídu, protože zájem budoucích studentů je vyšší, než může škola přijmout.

Exnáměstek Nečas: Chce to čas

Závazek vidí jako překážku také šéfka nemocnice v Kroměříži Lenka Mergenthalová. Ačkoliv obě nemocnice naplnily stav, který chtěly, velký zájem nabídka nestrhla.

„Myslím si, že zájemce smlouva odrazuje. Mladí lidé neplánují tolik dopředu,“ uvažuje Mergenthalová.

Nečas to však hájí. Mladí lékaři stejně musí absolvovat dvouletou praxi a složit zkoušku, aby se dostali alespoň na nejnižší stupeň specializace. Dvaadvacet zdravotníků, kteří o svém zaměstnání rozhodli už na konci školy, považuje za dobrý výsledek.

„Nečekal jsem, že to strhne lavinu zájmu, nemocnice i odborníci se s tím musí nejprve sžít. Chce to čas,“ konstatoval Nečas.

Kromě výše platu se absolventi ve zdravotnictví rozhodují především podle toho, jakou mají jednotlivá pracoviště odbornou úroveň. A roli hraje i snaha nemocnice.

„Máme velmi aktivní personální politiku, jezdíme po školách, přednášíme o nemocnici. I proto se stipendia podařilo obsadit rychle a dostali jsme se na maximální možné počty,“ poznamenala mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Dana Lipovská.