Vyrábět na Tchaj-wanu jako ostatní by nás nebavilo, říká tvůrce lehokol

Zemánek patří k těm, kteří svůj byznys postavili na osobní zkušenosti. Chvíli poté, co v roce 1997 zahlédl v Norsku tehdy nezvyklé kolo, narazil na článek v časopise a k lásce k cyklistice se přidala touha vyrobit si stejné kolo sám.

S tím prvním mu ještě pomohli a po dvou letech zkoušení a ježdění propadl lehokolům úplně. Podle vlastních představ si postavil kompletní kolo a jinou cestu už nehledal.

„Tehdy jsem zjistil, že by se mi ta práce líbila. Vznikl naivní rychlý byznys plán, že udělám dvacet kol, každé prodám za dvacet tisíc a uživí mne to,“ vzpomíná s úsměvem.

Plán ale zase tak naivní zřejmě nebyl. Možná proto, že firmu AZUB (Aleš Zemánek Uherský Brod) postavil s lidmi, které cyklistika baví, ví, co chce, sází na uživatelskou i designovou kvalitu a není pro něj rozhodující dělat kola co nejlevněji.

Po šestnácti letech fungování má v nabídce dvanáct modelů určených pro turistiku a expedice. Závodní, městská a rychlostní lehokola přenechává jiným.

Díky tomu si k němu pro kolo chodí lidé se zdravotním postižením, pak ti, kteří chtějí na tomto dopravním prostředku projet Afriku, nebo lidé, kteří vyznávají alternativy a běžné kolo je nebaví.

Lehokolové tříkolky, které v Brodě také dělají, už doporučují i někteří lékaři. Jako prevenci Parkinsonovy nemoci nebo jako rehabilitaci po mozkových příhodách. Člověk na nich totiž při jízdě zapojuje obě ruce i nohy a také obě mozkové hemisféry.

Tříkolky vyhovují i zdravým seniorům, protože se z nich nedá spadnout a ulevují zádům a krku.

Stejný rám lehokola pro malé i velké lidi

Zhruba 95 procent lehokol vyváží AZUB bike do zahraničí, takže je můžete potkat ve Spojených státech, Francii, Německu, Japonsku, Jižní Koreji, na Tchaj-wanu nebo všude tam, kam se s nimi nadšenci vypraví.

Oproti německé, anglické a americké konkurenci mají brodská kola výhodu.

„Lehokolo je daleko více srostlé s člověkem, musí mu více padnout. A my jsme vymysleli systém ideální pozice jezdce. Tím jsme cestu k lehokolům otevřeli více zákazníkům,“ upozornil Zemánek.

Proto vyrábí jednu velikost rámu, na kterém se dá sezení i pozice řízení nastavit a tudíž vyhovuje zákazníkovi vysokému 150 centimetrů i dvoumetrovému.

Díky této unifikaci nemusí firma dělat rámy v několika velikostech. A může mít takový dohled nad výrobou, že každému kolu dokáže vystavit jakýsi rodný list, aby bylo jasné, kdo svařil rám a kdo ho kompletně sestavil. Vše se přitom odehrává v Česku.

„Mohli bychom si rámy nechat vyrobit na Tchaj-wanu jako ostatní, protože je to levnější. Ale pak už by nás to asi nebavilo. Teď můžeme sledovat, co se na montáži děje, a užívat si, když se staví nějaké fakt hezké kolo,“ vysvětlil.

V AZUBu jsou více než jinde napojení na své zákazníky. Budují s nimi komunitu, která se potkává na srazech lehokol a na sociálních sítích sleduje, kde všude už azubácká značka zanechala stopu.

I díky tomu se loni už podruhé stala lehokolová tříkolka z Uherského Brodu vítězem celosvětové soutěže pořádané největším internetovým magazínem o lehokolech BentRider. Brodská firma v ní od fanoušků dostala na dva tisíce hlasů, výrobce na druhém místě jich měl šest stovek.