V bývalé vinotéce pěstovali stovky rostlin konopí, soud jim dal podmínky

Zatímco David Čechmánek s Davidem Vybíralem se starali o pěstování rostlin, Radim Jurášek jim pronajal potřebné prostory.

Všichni tři muži svou vinu před soudem přiznali a vyjádřili lítost. Získanou marihuanu však prý chtěli využít pouze k léčbě svých nemocných příbuzných.

„Šlo o motivaci, kterou se nepodařilo vyvrátit. Musela tedy být posouzena jako výrazně polehčující okolnost,“ vysvětlil předseda senátu Radomír Koudela.

Dvaatřicetiletému Čechmánkovi a o dva roky mladšímu Vybíralovi uložil soud tříletý podmíněný trest s pětiroční zkušební lhůtou. Stejný trest, pouze s o rok kratší zkušební lhůtou, si pak vyslechl čtyřiatřicetiletý Jurášek.

V délce jeho trestu se soud ztotožnil s návrhem obžaloby, pro Čechmánka s Vybíralem však státní zástupce Martin Malůš požadoval osm let nepodmíněně. „Výpověď těchto obžalovaných považuji za účelovou,“ objasnil.

Pro příbuzné prý chtěli vyrábět Fénixovy slzy

Podle žalobce pěstovali Čechmánek s Vybíralem konopí v prostorách zrušené vinotéky na Lesní čtvrti minimálně od října 2014 do února 2015, kdy pěstírnu odhalila policie.

Ta na místě zajistila 797 rostlin vysokých od 20 do 115 centimetrů, téměř kilogram sušiny konopí a také výživové roztoky, osvětlení, ventilátory a další vybavení potřebné k takzvanému indoorovému pěstování marihuany.

Z usušených rostlin prý chtěla dvojice vyrábět preparát nazvaný Fénixovy slzy, který údajně má pomáhat při léčbě vážných onemocnění. Z konopí plánovali dělat také masti.

„Babičce v roce 2013 zjistili Parkinsonovu nemoc a demenci. Její zdravotní stav se rychle zhoršoval, předepsané léky brala několikrát denně. Bylo jí z nich zle, přestávala mít chuť do života. Hledal jsem možnost, jak jí pomoct a dočetl jsem se o Fénixových slzách. Začal jsem přemýšlet o možnostech jejich výroby,“ popsal Vybíral.

Roztok prý sice byl k dostání přes internet, ale zdál se mu příliš drahý. Sešel se proto s kamarádem Čechmánkem, jehož několik blízkých příbuzných onemocnělo rakovinou.

„Řekli mi, že by Fénixovy slzy vyzkoušeli,“ nastínil Čechmánek, který v té době sám marihuanu občasně kouřil.

Majitel vinotéky: O pěstovaném množství jsem nevěděl

Oba se tedy údajně dohodli, že se pokusí preparát sami vyrobit. „Zvládl by to každý, není to složité,“ konstatoval Vybíral, který veškeré potřebné informace čerpal z internetu.

Tam také našel inzerát nabízející potřebné vybavení pro pěstování konopí, které za zhruba 50 tisíc korun koupil. Čechmánek zase oslovil Juráška s prosbou o pronajmutí prostor zavřené vinotéky, kterou mu dříve pomáhal vybudovat.

„Řekl mi, že tam budou pěstovat marihuanu, ale nevěděl jsem, v jakém množství. Od prostor jsem ani neměl ani klíče. Když pak přijela policie a vyrazili jsme dveře, nevěřil jsem vlastním očím,“ řekl Jurášek.

Čechmánek s Vybíralem před soudem poukázali, že po první sklizni chtěli s pěstováním konopí skončit. Fénixovy slzy a masti, které z něj měli získat, plánovali předat k užívání svým příbuzným.

„Jen asi 20 gramů jsem si chtěl nechat pro sebe,“ podotkl Čechmánek, který měl na jaře 2015 namířeno za prací na Nový Zéland. Sušinu nalezenou policisty pak označil převážně za odpad tvořený částmi uhynulých rostlin.

V případě Juráška je vynesený trest pravomocný. U Čechmánka s Vybíralem si státní zástupce i obhájci ponechali lhůtu na rozmyšlenou.