Valašská nádraží se za dva roky začnou měnit, nahradí je moderní budovy

Tři vlaková nádraží, která dělají svým městům ostudu, zmizí v nejbližších letech z mapy Valašska.

Na Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) už vznikají detailní plány na přestavbu nádraží ve Vsetíně, Rožnově pod Radhoštěm i Bystřici pod Hostýnem. Chystá se i oprava nádraží ve Valašském Meziříčí, tam ale ještě termín známý není.

Viditelná část prací začne zhruba za dva roky. V Rožnově v průběhu roku 2019, v Bystřici a Vsetíně pak na jeho konci.

Vsetín čeká proměna za jeden a půl miliardy

„To je v souladu s tím, co plánuje město a soukromý investor. My možná začneme o něco dřív, ale to ničemu nevadí,“ reagoval starosta Vsetína Jiří Růžička.

Ve městě půjde o naprosto zásadní změnu, opravené bude kolejiště i výpravní budova.

„Ta bude sloužit jako společný odbavovací terminál pro drážní i autobusovou dopravu,“ popsala mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Autobusy se posunou blíž k vlakům, vznikne společné nástupiště a zásadně se tak zkrátí doba přestupů. Mimo to vznikne i podchod pod železnicí, který zkrátí cestu ze sídliště Rokytnice, dále parkovací dům a obchodní galerie.

Plány, které si vyžádají investici ve výši zhruba 1,5 miliardy korun, jsou známé a mnohokrát diskutované.

Kvůli jejich kritice se letos na jaře měnilo složení komisí, které jsou poradními orgány městské rady. Členové opoziční Koalice pro otevřený Vsetín upozornili na nedostatečný počet plánovaných parkovacích míst a podali proti tomu námitku, což zdrželo povolovací procesy. Zlínský kraj jejich obavy nevyslyšel a odvolání zamítl.

Tehdejší starosta Vsetína Jiří Čunek prosadil odvolání členů Koalice ze všech komisí, v nichž působili (více zde), a soukromý investor, společnost Valatrans, která stojí za obchodní galerií, pak po radnici nárokovala jako náhradu újmy více než třináct milionů korun.

„Není důvod ji vyplatit, ani není na základě čeho. S firmou dál jednáme, přípravy pokračují,“ řekl starosta Vsetína Jiří Růžička.

Firma, jejíž část investice je zhruba 250 milionů korun, už má vyřízené stavební povolení. Město, které proinvestuje v přednádražním prostoru asi 50 milionů, o něj požádá zřejmě do konce roku.

Bystřice chystá světlý objekt

Změn se po dlouhých letech urgencí dočkají také v Bystřici pod Hostýnem a Rožnově pod Radhoštěm. V Bystřici je termín stejný jako u Vsetína, přelom roku 2019 a 2020.

„Nádraží je pro velkou část turistů prvním kontaktem s rekreační oblastí Hostýnských vrchů a právem bývají zděšení. Je dobře, že už se to změní,“ reagoval starosta Bystřice Zdeněk Pánek.

Nevzhlednou budovu nahradí světlý, zčásti prosklený objekt, jehož detaily se ještě dolaďují.

„Část budovy by stála za záchranu, jenomže právě ta je v nejhorším stavu, takže padlo rozhodnutí ji zbourat celou,“ uvedl městský architekt Tomáš Jalůvka.

I tady se mění také bezprostřední okolí nádraží. Město usiluje o lepší zabezpečení blízkého železničního přejezdu, na kterém se jen za poslední měsíce staly tři vážné dopravní nehody.

Kromě toho už dříve opravilo prostor před nádražím, odkud odjíždějí autobusy na svatý Hostýn.

V Rožnově chtějí zlepšit parkování u nádraží

O několik měsíců dříve může začít rekonstrukce nádraží v Rožnově pod Radhoštěm, výpravní budova z první poloviny 20. století je v havarijním stavu, její historický ráz má ale zůstat zachovaný.

Radnice plánuje i parkování v blízkosti nádraží. „Parkování je hrubě podceněné, proto nyní jednáme se Správou železniční dopravní cesty o tom, aby se vytvořil u nádraží prostor pro stání. Technicky to možné je,“ uvedl starosta Rožnova Radim Holiš.