Zlínský kraj zažije rok velkých oprav, cestáři vylepší 31 silnic

Zásadní dopravní komplikace letos čekají řidiče v centru Zlína. Otázka, kterou teď silničáři řeší, je, zda se do vozovky v ulici Dlouhá, jedné z hlavních tepen, pustit o letních prázdninách, kdy je menší provoz, nebo ji odložit na podzim, až budou hotové práce na Gahurově nadjezdu (o jeho opravě čtěte zde).

Zohlednit musí i termín Barum Rally, na kterou do Zlína na konci srpna přijedou tisíce fanoušků.

„Musíme to ale udělat letos, protože příští rok se začne pracovat na ulici Březnická, což zkomplikuje příjezd do Zlína z další strany, a to by bylo příliš,“ uvedl Radek Berecka z Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Nová pak bude vozovka v celé délce ulice Dlouhé, od křižovatky u divadla po most přes Dřevnici, celkem víc než půl kilometru. Dobrá zpráva je, že omezení nebude dlouhodobé.

„Odfrézovat a položit nový povrch zvládneme za dva tři týdny, pak by se jen dodělávalo dopravní značení, to už provozu příliš nebrání,“ doplnil Berecka.

Stát dá letos kraji přes sto milionů korun

Silnice je na seznamu 31 úseků, na které pošle stát do Zlínského kraje 104 milionů korun.

Kam taky vyrazí silničáři ve Zlínském kraji Zlínsko Zlín, ul. Dlouhá II/490, oprava silnice v průjezdním úseku

Petrůvka–Slavičín II/493, obnova povrchu vozovky mezi obcemi

Hostišová III/43830, oprava silnice mezi obcemi

Vlachovice III/4941, oprava silnice v průjezdním úseku Vsetínsko Karolinka II/487, rekonstrukce silnice v průjezdním úseku

Nový Hrozenkov – Karolinka II/487, obnova vozovky Kroměřížsko Litenčice–Lísky III/43346, rekonstrukce silnice

Tetětice–Věžky II/428, obnova povrchu vozovky mezi obcemi Uherskohradišťsko Nivnice III/4981, rekonstrukce silnice

Bojkovice, ul. Nádražní II/495, obnova povrchu

„Uměli bychom využít i vyšší příspěvek od státu, ale pochopitelně vítáme každou pomoc,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Botek.

Celkem se letos v regionu proinvestuje možná trojnásobek částky, peníze má v rozpočtu také Zlínský kraj a silničáři uspěli i se žádostmi o dotace z Evropské unie. Za ty se postaví i nejdražší a nejdelší letošní stavba, téměř devítikilometrový úsek z Chvalčova na Troják.

„Momentálně se soutěží dodavatel,“ potvrdil šéf krajských silničářů Bronislav Malý. Cenu proto silničáři ještě nezveřejní, počítá se ale s tím, že se začne ve druhé polovině roku a práce se protáhne do příštího roku.

„Jsme jedním ze vstupů do Hostýnských vrchů, turisté tudy míří celoročně v létě i zimě a silnice už opravu potřebuje, hlavně mosty a propustky,“ popsal stav starosta Chvalčova Antonín Stodůlka.

Nejhorší jsou silnice na Valašsku

Vůbec nejhorší je letos situace na Valašsku, na trase Vsetín – Velké Karlovice budou během roku asi čtyři uzavírky najednou. „Není to ideální, ale nedá se nic dělat,“ konstatoval Berecka.

Komplikace se dají čekat třeba při rekonstrukci průtahu Karolinkou, který se může potkat s opravou v úseku z Nového Hrozenkova do Karolinky.

Přímo ve Vsetíně se letos začalo s opravou nadjezdu, který má ve dvou letech stát 91,7 milionu.

V Holešově zase před pár dny začali opravovat ulici 6. května, spojnici dvou výpadovek z města. Silničáře vyjde na 16,5 milionu, nejsou ale sami, kdo na ní bude pracovat, zároveň se přeloží inženýrské sítě a město opraví chodníky. Hotová bude letos.

Z loňska pokračují práce na opravě Gahurova nadjezdu ve Zlíně za 53,5 milionu, které mají skončit v srpnu. Staví se i průtah Huslenek a trasa Polichno – Uherský Brod.

Obrnit se ale budou muset lidé i jinde, problémy se dají čekat třeba v Nivnici, kde se bude dělat nový průtah obcí přímo v centru u kostela, nebo v Hostišové, kde se má opravovat jediná příjezdová cesta do obce.

Stát letos přispěje nejnižší částkou za poslední tři roky. Loni byla podobná, 108 milionů, předloni ale ve Zlínském kraji utratil 160 milionů korun.