Zámek ve zlínské zoo potřebuje desítky milionů korun na opravu střechy

Památkově chráněný a více než sto let starý zámek je architektonickou chloubou zlínské zoologické zahrady v Lešné, která je druhou nejnavštěvovanější atrakcí na celé Moravě. Na jeho nádvoří se koná řada akcí a kolem něj projde snad každý návštěvník zoo.

Zámek však potřebuje opravu, na kterou už dlouho čeká. Akutně je nutné rekonstruovat střechu.

„Musí se vyměnit celá, nelze vyměnit jen pár tašek. Bude to velmi složité a nákladné,“ popsal ředitel zoo Roman Horský.

Jen projekt stál dva miliony korun. A oprava by mohla vyjít dokonce až na 60 milionů.

„Čekali jsme, že to bude hodně, ale tato částka nás zaskočila,“ přiznal Horský.

Zoo by roky nemohla investovat

V úvahu přicházejí evropské a státní dotace. „Zámek je ve vlastnictví města a je svěřen do správy Zoo Zlín, která rekonstrukci připravuje. Budeme hledat možné finanční zdroje,“ sdělil náměstek primátora Bedřich Landsfeld.

Podle Horského by mohl přispět i Zlínský kraj.

„Bude to jedno z témat společného zasedání krajské a zlínské městské rady na konci ledna. Jak to dopadne, zatím neodkážu říct,“ reagoval ekonomický náměstek kraje Jiří Sukop.

„Kdybychom opravu platili z vlastních peněz, museli bychom zrušit naše investiční akce na několik let dopředu, což by byla pro zahradu velká rána. Na provoz potřebujeme ročně 100 milionů korun,“ upozornil Horský.

Stav střechy zjišťoval i dron

Situace zatím není kritická, ale mohla by být. Pokud by střechou začalo do zámku zatékat nebo kdyby kousky staré krytiny dopadaly na zem, rázem by bylo daleko hůř.

„Střešní tašky dosloužily. Zvětrávají a částečně se ulamují. Jejich části jsme našli v okapech, když jsme je čistili,“ přiblížil Horský.

S pracemi by se dalo začít příští rok. „Bude ale záležet na tom, jestli se podaří sehnat peníze. Zásah musí každopádně přijít brzo,“ upozornil ředitel zoo.

Samotná oprava bude složitá, protože na střeše, která má několik věží, bylo použito sedm druhů tašek. Navíc k zámku chybí dokumentace, existují jen dobové fotografie. Kvůli zjištění stavu střechy a vytvoření modelu musela zahrada použít dron, který horní část zámku nasnímal. Kromě tašek se vymění či obnoví také krovy.

Při odborných stavebních pracích, které potrvají déle než rok, bude muset zámek být nějakou dobu uzavřený. Především z bezpečnostních důvodů. Opravovat střechu přes zimu, kdy je objekt nepřístupný veřejnosti, je zase kvůli sněhu riskantní.

„Omezení to přinese. Musíme práce naplánovat tak, aby bylo co nejmenší,“ řekl Horský.

Zámek ve stylu Jurkovičových staveb

Lešenský zámek patří k nejmladším šlechtickým sídlům na Moravě. Byl postavený ve stylu staveb architekta Dušana Jurkoviče a mísí se v něm novorenesance s novogotikou, švýcarským stylem i s jistou dávkou novobaroka.

„Pokud se podaří po rekonstrukci uvést střechu do stavu, jak ji známe z dobových fotografií, bude to jen dobře. Oprava je ale i tak nezbytná,“ podotkla Nelly Komendová z Národního památkového ústavu v Kroměříži.

Původně byla střecha složená z tašek několik barev – červené, žluté či zelené. Dnes je jen dvoubarevná. Památkáři měli k projektu pouze drobné připomínky, s plánovanou rekonstrukcí souhlasí. Musí ji ale ještě posvětit odbor kultury a památkové péče zlínského magistrátu.

„Projektant s námi přípravy dlouhodobě konzultuje. Teď se koná řízení o vydání závazného stanoviska,“ konstatovala vedoucí odboru Kateřina Pešatová.

V interiéru zámku je sbírka předmětů z celého světa. Jde o práce ze slonoviny, ebenu, teakového dřeva, ale také antické a egyptské vykopávky. V nejkrásnějším Sále předků se konají svatby. V suterénu se nachází expozice plazů.