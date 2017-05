Ve Vsetíně opravují nadjezd. Kvůli kolonám tam teď jezdí jen ten, kdo musí

Na pokraji dopravní kalamity se ocitl Vsetín, když silničáři před pár týdny uzavřeli polovinu nadjezdu. V tu dobu se totiž ještě pracovalo na křižovatce v Ústí u Vsetína a kolony, které se tam tvořily, blokovaly i obchvat města, jednu z cest, kudy řidiči mohou nadjezd minout.

Ve středu ale největší problémy skončily. „Práce v Ústí jsme urychlili, nasadili jsme tam víc pracovníků a dělali i o víkendech, aby to bylo hotové co nejdříve,“ řekl šéf zlínské správy Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Původně byla uzavírka plánovaná až do 18. června. V příštích dnech se silničáři na místo vrátí kvůli dopravnímu značení a dalším dodělávkám, silnici už ale prakticky nebudou blokovat.

Naproti tomu práce na nadjezdu, kterým denně projelo na 15 tisíc aut, se teprve rozbíhají. „Bourají se staré vrstvy vozovky a začali jsme s frézováním,“ popsal Bronislav Malý, ředitel krajských silničářů.

Konstrukci poničila posypová sůl

Polovina komunikace je uzavřená úplně, a v obou směrech se proto jezdí jen jedním pruhem. Na každém konci se tvoří kolony během ranní a odpolední špičky, na to ale byli řidiči zvyklí i dříve. Teď sem najíždějí jen ti, kdo skutečně musí, a ostatní raději volí o něco delší, ale v tomto případě rychlejší cestu.

Ve směru od Valašského Meziříčí mohou auta odbočit z obchvatu už na Bobrkách a stará cesta je přivede do centra. Nebo pokračovat po obchvatu a sjet do města na jeho konci. Tento sjezd využívají i řidiči od Valašské Polanky či Karlovic.

„Řidiči jsou ukáznění a využívají náhradní možnosti. Díky tomu se doprava houfuje jen ve špičkách, báli jsme se, že to bude horší,“ potvrdil místostarosta Vsetína Tomáš Pifka.

Zhruba půlkilometrový nadjezd Pionýrů, stavbu dokončenou v roce 1979, čeká kompletní rekonstrukce. Posypová sůl totiž vážně poničila železobetonovou konstrukci mostu, vyměnit se musí izolace a nová bude vozovka z tichého asfaltu, zábradlí a římsy.

Počítá se také s protihlukovou stěnou, která u původní stavby nebyla. „Z paneláků stojících poblíž nadjezdu pravidelně přicházely stížnosti na hluk,“ objasnil už dříve náměstek Ředitelství silnic Zlínského kraje Radek Berecka.

Práce skončí příští rok, pak začnou kopat jinde

Hotovo má být do poloviny příštího roku, kdy na práce zřejmě naváže další silniční stavba, která zásadně uleví přetížené křižovatce na samém začátku nadjezdu. V ní se setkávají auta ze dvou velkých sídlišť a z hlavních tahů od Valašského Meziříčí a Zlína.

Nově se silnice zakousne do svahu u obchvatu a svede část dopravy na výpadovku na Zlín.

„Je to akce nadměstského významu a bude dobře, když se postaví co nejdříve. Dotkne se to zastávky u Rokytnice a minimálně i jednoho domu,“ podotkl vsetínský poslanec Petr Kořenek.

Stavba půjde na vrub Ředitelství silnic a dálnic. Už nyní vrtají sondy do svahu a zjišťují, jaký je čeká terén. A jak se ukazuje, není zcela pevný.

„Bude to trochu problém, protože terén není tak nosný, jak jsme předpokládali. Projektová příprava proto bude o něco delší, ale je to lepší varianta, než kdyby se později musela zastavit práce,“ konstatoval Chudárek.

A ujistil, že jejich stavba nezačne dřív, než krajští silničáři uvolní nadjezd. Práce to pak budou nejméně na dva roky.

Zároveň už se připravuje i nový kruhový objezd u Valašské Polanky, i to přispěje k plynulosti dopravy v blízkosti Vsetína.