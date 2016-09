Opravy dálničního obchvatu Otrokovic odstartovaly, tvoří se kolony

Po obchvatu Otrokovic, který je prozatím zakončením dálnice D55, projede kolem 10 tisíc aut denně. Silničáři jej budou opravovat do konce října.

„Nejhorší bude první týden, pak by potíže neměly být velké. Je to konečný úsek dálnice a doprava tam zase není tak hustá. Neočekávám, že by se tvořily kolony,“ přiblížil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek.

V pondělí a v úterý budou silničáři vyměňovat vnější svodidla za sjezdem do Otrokovic, kde se uzavřou dva jízdní pruhy.

Kvůli tomu, že od pondělí není otevřený nájezd na obchvat z hlavního tahu ze Zlína, řidiči musí jet o pár desítek metrů dál, pak na semaforech odbočí doleva a vyjedou na dálnici po cestě, která dnes slouží jako sjezd.

„Nebude to tak komfortní, ale řidiče by to příliš zdržet nemělo,“ mínil Chudárek.

Fronty až k obchodnímu centru

Ve skutečnosti se ale na příjezdu ze Zlína tvoří kolony, oba pruhy jsou zacpané už od obchodního centra v Malenovicích.

Druhou možností je objížďka přes Otrokovice, která je však delší a pomalejší. A navíc by nedělala radost obyvatelům města.

„Tušíme, že po dobu oprav budou auta jezdit také přes centrum města. Budeme to muset vydržet,“ řekl starosta Otrokovic Jaroslav Budek.

Od 12. září se otevře sjezd do Otrokovic. Nájezd ze Zlína a dva jízdní pruhy na obchvatu směrem na Hulín budou uzavřené až do 25. září. Pak se situace obrátí a začne se opravovat druhý jízdní pás dálnice, který bude neprůjezdný do konce října.

Vozovka se rozpadla nečekaně rychle

Nedokončený obchvat, který je zatím koncovou částí dálnice D55, byl postaven v roce 2006. Podle Chudárka je životnost deset let odpovídající.

„Životnost je v pořádku, zaskočilo mě ale, jak rychle se vozovka rozpadla. Nemůžeme uplatnit reklamaci,“ podivil se Chudárek (více zde).

Kvůli tomu, že byly na povrchu výtluky, jsou v části obchvatu už několik měsíců dva pruhy uzavřené. Jde o provizorní řešení, aby řidiči nejezdili po poškozené vozovce. Některé díry byly více než deset centimetrů hluboké, s průměrem okolo půl metru.

Opravy jsou přitom na obchvatu v posledních měsících poměrně časté. Koncem loňského léta například silničáři lepili výtluky při výjezdu ze Zlína. Příští rok by se mohlo začít s dostavbou obchvatu, což by ulevilo hlavně středu Otrokovic (více zde).