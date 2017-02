Hulín postaví v bývalém cukrovaru zbrojnici, opraví i sokolovnu

Už letos se stavbaři dají do úpravy jedné z budov v areálu starého cukrovaru. Tento areál přitom chtělo město renovovat už v minulosti v rámci využití takzvaných brownfields. Dostalo se ale s jedním z nájemců objektů do soudního sporu, který trval šest let.

„Letos spor skončil smírem a budova nám připadla do vlastnictví,“ vysvětlil starosta Roman Hoza.

Podle něj tam už v tomto roce začne fungovat hasičská zbrojnice, která poskytne zázemí místnímu sboru a zásahové jednotce.

„Bude to velká pomoc, už deset let se totiž stěhujeme po Hulíně. Teď bychom měli mít na jednom místě techniku i zázemí pro naše členy,“ těšilo starostku hulínských dobrovolných hasičů Jarmilu Zapletalovou.

Radnice na přestavbu vyčlenila 1,5 milionu korun, v současné chvíli vyřizuje stavební povolení. Areál chce zvelebovat i v budoucnu.

„Počítáme s tím, že jednotlivé budovy budeme pronajímat firmám, rádi bychom, aby část plochy sloužila i lidem z přilehlého sídliště jako veřejné prostranství,“ nastínil Hoza.

Na přestavbu sokolovny potřebují dotace

Hulín se současně zabývá i proměnou místní sokolovny, kterou získal do majetku od zdejších sportovních klubů před několika lety.

Aktuálně si město nechalo vypracovat studii, podle níž se budova promění ve velké kulturní centrum.

Plánovaná podoba přestavby sokolovny v Hulíně.

Zlínský architekt Milan Navara navrhl k budově přistavět další části včetně prostor pro parkování. Vedení radnice počítá s tím, že samotné práce začnou nejdříve za jeden až dva roky.

„Potřeba bude 40 až 50 milionů, což je nereálné uhradit z vlastní kasy. Budeme se snažit najít vhodné dotace,“ dodal starosta.