Senior bodl svého syna při hádce o nářadí, hrozí mu desetiletý trest

Případ se nejdřív pro policisty jevil jinak. Na tísňovou linku jim totiž volal začátkem srpna sedmašedesátiletý muž, že ho fyzicky napadl jeho sedmačtyřicetiletý syn.

„Až po příjezdu do obce, kde mělo k napadení dojít, policisté zjistili, že se jeho tvrzení zakládalo na pravdě pouze částečně. Počáteční konflikt dvou mužů kvůli nářadí se strhl ve fyzické napadení,“ uvedla zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Senior vzal do ruky kuchyňský nůž a ve vzteku bodl svého syna do břicha. Se zraněním ho odvezla jeho přítelkyně do nemocnice. Po zásahu dvanácticentimetrovou čepelí se muž musel podrobit okamžité operaci. Dechová zkouška u seniora ukázala 1,32 promile alkoholu.

„Policisté ho zadrželi a odvezli do policejní cely, odkud ho po nezbytných úkonech následující den propustili. Muž se ke svému neuváženému činu přiznal a vyjádřil lítost,“ poznamenala policejní mluvčí. Nyní muži hrozí až desetileté vězení.