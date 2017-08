Ohradníky u ohniska afrického moru na Zlínsku budou hotové už o víkendu

„Do pátečního večera jsme zvládli dojít až do Fryštáku a kousek za něj. Povolali jsme ještě druhou partu, ta dnes už pracuje u Slušovic, do odpoledne by to tam mohlo být hotové. Pokračuje se také na první trase,“ uvedl v sobotu Vlastimil Kamír, majitel společnosti, která instalaci zajišťuje.

Instalace podle něj jde zatím bez problémů. „Jen nás musí provázet policie, doprava je velmi silná,“ uvedl Kamír. Ohradníky se staví na krajnicích silnic.

Elektrické ohradníky budou stát mezi Zlínem a Fryštáckou přehradou, Fryštákem a Lukovem, Lukovem a Zlínem-Velíkovou, Zlínem-Velíkovou a Hrobicemi a také v úseku mezi Veselou a Lípou. Jsou vysoké 73 centimetrů a napájené bateriemi. Instalace ohradníků podle Kamíra přijde na asi 1,2 milionu korun.

Osazení ohradníků souvisí se stavem nebezpečí, který zlínský hejtman Jiří Čunek vyhlásil v pondělí na katastrálním území měst a obcí Březová, Fryšták, Hrobice, Hvozdná, Lípa, Lukov, Ostrata, Slušovice, Veselá, Zlín a Želechovice nad Dřevnicí (více zde).

Ohradníky budou částečně lemovat území nákazy o rozloze 40 kilometrů čtverečních. Kolem ohniska nákazy zůstávají i pachové ohradníky, které nainstalovali myslivci před dvěma týdny (psali jsme zde). Smyslem ohradníků je udržet divoká prasata v epicentru nákazy.

Do ohniska nákazy nesmějí vstupovat lidé se psy a dalšími domácími zvířaty. Zemědělci mají zákaz na 115,5 hektarech půdy sklízet úrodu. Dostatek potravy má divočáky udržet v zamořené oblasti a zabránit šíření choroby.

Myslivci v oblasti intenzivního odlovu ve Zlínském kraji a okolních regionech odlovili již asi 1 300 divočáků, u žádného kusu mimo zamořené území chorobu veterináři nezjistili, v zamořené oblasti nemoc potvrdili zatím u 77 divočáků ze 132 uhynulých. První dva uhynulí divočáci, u kterých se později potvrdil africký mor prasat, byli nalezeni 21. a 22. června na kraji Zlína. Chorobu přenášejí volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečná.