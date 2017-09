Za legalizaci lihových podvodů čeká soud čtyři lidi včetně Březinova otce

Radek Březina byl letos v červnu pravomocně odsouzen za obří nelegální obchody s nezdaněným lihem na 13 let (více zde). Podle soudu připravil stát za patnáct let na spotřební dani o 5,651 miliardy korun.

Kriminalisté z této astronomické sumy dohledali jen část.

„Podle výsledků přípravného řízení měla být legalizace výnosů z trestné činnosti páchána v období let 2005 až 2013 a měl jí být získán celkový neoprávněný majetkový prospěch ve výši přesahující půl miliardy korun,“ uvedl žalobce Radek Bartoš z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Zajistili majetek za 400 milionů korun

„V přípravném řízení byl zajištěn majetek obviněných a dalších osob ve výši kolem 400 milionů korun,“ doplnil žalobce.

Podle dřívějších informací zajistili policisté například peníze či nemovitosti, které mají spojitost s nelegálními obchody s lihem, tedy různé sklady a průmyslové objekty, ve kterých byl skladován samotný líh.

Případem se bude zabývat okresní soud ve Zlíně, u něhož státní zástupci před pár dny obžalobu podali.

„Obžaloba pro legalizaci výnosů z trestné činnosti byla podána na rodinné příslušníky a blízké spolupracovníky vedoucího pachatele zdrojové daňové trestné činnosti,“ poznamenal Bartoš.

Ze čtyř obžalovaných jmenovitě zmínil pouze Březinova šestašedesátiletého otce Vladimíra Březinu, další komentář státního zástupce se iDNES.cz nepodařilo získat.

„Nemám zájem,“ reagoval Vladimír Březina na žádost o reakci.

Policisté v roce 2014 obvinili i Radka Březinu s manželkou

Otec Radka Březiny patřil mezi sedm lidí, které z legalizace výnosů z trestné činnosti policisté obvinili na sklonku roku 2014. Vladimír Březina tehdy skončil i ve vazbě (více zde).

Dalšími z obviněných tehdy byli podle médií samotný Radek Březina, jeho manželka Stanislava a mladší bratr Tomáš. Na seznamu byl také dřívější blízký spolupracovník Lubomír Kaláč a dvě ženy z administrativy Březinovy společnosti.

V případě odsouzení hrozí obžalované čtveřici vězení na 3 roky až 8 let, propadnutí majetku a případně trest zákazu činnosti.

Obvinění podle dřívějších informací nepadla na základě výpovědí obžalovaných či svědků v tomto případě, ale zásluhou vlastní činnosti policie a státního zastupitelství.

„Předmětem trestního stíhání je nakládání s těmito finančními prostředky, nákupy cenných papírů, nemovitostí, splácení úvěrů a podobně. Snažili se peníze v hotovosti, které inkasovali, umístit zpět do finančního systému,“ vysvětlit dříve žalobce Petr Šereda z olomouckého vrchního státního zastupitelství.

Samotný Březina se před soudem ohledně svého majetku příliš vyjadřovat nechtěl.

„Dál rozvíjet svou finanční situaci nechci, dotklo by se to dalších osob. Část byla investována do nějakých firem. Naprostá většina peněz je ale ve směnkách, je to 200 milionů korun. Některé se promlčely, ale takových 150 milionů můžete vymoci,“ vzkázal Březina žalobci před soudem na sklonku roku 2014 (více zde).