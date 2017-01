Policisté ve Zlíně odhalili kuplíře, ženám vyplácel polovinu výdělku

Devětačtyřicetiletý muž si ve Zlíně pronajal rodinný dům, zrekonstruoval ho a provozoval v něm minimálně od prosince 2015 erotický privát s barem.

Ženy ve věku od dvaceti do čtyřiačtyřiceti let do tohoto privátu zlákal pod příslibem vysoké finanční odměny a pružné pracovní doby. Ta byla denně od deváté hodiny večerní do šesté hodiny ranní. Ženy sem přicházely nepravidelně, většinou po vzájemné domluvě.

„Ženy, které poskytovaly erotické služby, předaly ještě před úkonem, který spočíval ve společné koupeli, masáži a pohlavním styku, celý svůj výdělek obviněnému muži a ten jim zpět vyplatil zpravidla jeho polovinu,“ uvedla zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Zákazníky do privátu zprostředkovávali smluvení taxikáři, kteří zájemcům předávali vizitku privátu s jeho adresou. Po domluvě bylo možné sjednat také eskort, kdy si zákazník vybral dívku z podniku, zaplatil stanovenou sumu a taxikář mu ji přivezl na domluvené místo.

„Policisté při domovní prohlídce v tomto podniku zajistili výpočetní techniku, účtenky, téměř dva miliony korun v korunách a eurech, vizitky privátu a další předměty související s trestnou činností,“ poznamenala Kozumplíková.

Muž provozující privát, který byl dosud čtyřikrát soudně trestaný pro trestnou činnost majetkového charakteru, skončil v policejní cele a vyslechl si obvinění z trestného činu kuplířství.