Strany hledají brigádníky do volebních komisí, lépe to jde ve městech

Skoro pět tisíc lidí bude potřeba do okrskových komisí při krajských volbách ve Zlínském kraji, které se konají v pátek 7. října od 14 do 22 hodin a o den později od 8 do 14 hodin.

Strany a hnutí mají ze zákona možnost nominovat do každé z nich svého zástupce a náhradníka. Tohoto práva chtějí využívat, ovšem žádné se nepodaří poslat svého člověka, ať už jde o člena, či jen příznivce, do každé komise. Těch bude v kraji kolem sedmi set.

„Máme obsazených přibližně 40 procent okrsků, další ještě mohou přibýt. Hlásí se nám hlavně senioři a vysokoškoláci, kteří si chtějí přivydělat,“ přiblížil tajemník krajského zastupitelského klubu STAN Petr Žůrek.

Ovšem nominace vlastních lidí má smysl i pro samotné strany a hnutí. Díky svému zástupci si mohou ohlídat regulérnost voleb.

„Je to první obranný mechanismus. V Praze 3 se nám při dřívějších senátních volbách stalo, že náš kandidát prohrál ve druhém kole o několik hlasů. TOP 09 podala stížnost, kterou ale soud zamítl, protože ve volební komisi nebyl nominovaný člověk za naši stranu. Proto se snažíme komise obsazovat co nejvíce,“ popsal šéf zlínské TOP 09 a dvojka její krajské kandidátky Milan Baroň.

Za víkend 1300 korun, za Senát pětistovka navíc

On i někteří další politici říkají, že v některých komisích sedávají už přes dvacet let stejní lidé, kteří si mohou „zjednodušovat sčítání hlasů“. Proto je podle nich třeba změna, čerstvý vítr.

„Když je v komisích co nejvíce zástupců stran a hnutí, posiluje to demokratický charakter voleb,“ míní Žůrek.

„Je to forma veřejné kontroly voleb,“ souhlasí lídr kandidátky ODS a starosta Vlčnova Jan Pijáček.

Strany však mají problém sehnat dostatečný počet lidí. Nejdříve oslovují členy, ti pak své příbuzné, známé, příznivce. Stranická přízeň je vždy podmínkou.

Podle Baroně ale hodně zájemců odrazuje odměna za víkendovou účast v komisi, která je 1 300 korun. Od roku 2008 je stejná, nezvedala se.

„I proto je zájem o účast v komisích menší,“ myslí si Baroň.

A pokud se konají krajské volby se senátními, tak za jejich dvě kola je příplatek pouze 500 korun.

Lidé do komisí se stranám hůře shánějí v obcích

Ve větších městech strany se sháněním lidí problém nemají, horší je to v obcích. Platí pravidlo, že čím větší má strana v kraji členskou základnu, tím více komisí obsadí.

A když se k tomu ještě přičte stranická disciplína, nejlépe na tom jsou v tomto ohledu komunisté. Ve Zlínském kraji mají 2 600 členů, lépe jsou na tom už jen lidovci.

„Obsadíme zhruba 85 procent okrsků. Byly ale doby, kdy to bylo sto procent,“ řekl krajský šéf KSČM Jiří Varga.

Také on souhlasí s tím, že by finanční odměna mohla být vyšší.

Relativně slušně jsou na tom i sociální demokraté, kteří mají v regionu kolem tisícovky členů.

„Nezaměstnanost je malá, takže si studenti i důchodci rádi přivydělají. V první řadě oslovujeme naše členy,“ nastínila krajská předsedkyně ČSSD Milena Kovaříková.

Například ve Zlíně strany kolem sedmdesáti okrskových komisí skoro vždy obsadí.

„Vytváříme si ale také databázi zájemců, kteří mohou na internetových stránkách města vyplnit formulář. Oslovili bychom je, kdyby strany nenašly dost lidí, což se ale nestává,“ řekl Tomáš Lang z odboru kanceláře zlínského primátora.

V nejmenších okrscích bývají v komisích čtyři členové, v největších osm. Strany mohou své lidi nominovat do 7. září.