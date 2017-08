Nový systém pohlídá, která nemocnice ve Zlínském kraji kupuje drahé léky

„Chceme zjistit, kde nám utíkají peníze a kde jsou velké provozní náklady. Zajímá nás i to, kde jsou nedostatečné příjmy a svědčí to o špatné práci s pojišťovnami,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.

V počítačovém programu se budou sbíhat data ze všech čtyř krajských nemocnic. Každá do něj uloží informace o nákupech, mzdách, výkonech, platbách pojišťovnám, obsazenosti lůžek, nákladech na energie či spotřebovaných lécích.

V konečné fázi by měl systém udělat analýzu, která čísla ze všech nemocnic porovná. Pak bude mít kraj o ekonomice zdravotnictví lepší představu.

Chce tak zjistit, která nemocnice zbytečně nakupuje dražší léky, jaké jsou náklady na jedno lůžko v konkrétním oddělení, na čem by mohla vydělávat a nedělá to, jak má nastavené úhrady od pojišťoven a proč, jestli správně účtuje, jak své zaměstnance motivuje a do jaké míry umí šetřit.

„Kraj pak dokáže včas identifikovat případné problémy a rizikové situace v hospodaření. Díky jednotné metodice je navíc budeme umět objektivně srovnat,“ doplnila mluvčí hejtmanství Renata Janečková.

Nemocnice měly rozdílné účetnictví

Právě s tím byl zatím problém. Nemocnice měly rozdílné účetnictví a informace pak šlo jen těžko porovnat.

„Výsledky hospodaření jsou bohužel zpracovávány odlišně. Někde částečně ručně, jinde na počítači. Jednotný systém přispěje k tomu, že výsledky budou mít stejnou strukturu a my budeme svoje nemocnice řídit efektivněji,“ vysvětlil Čunek.

S manažerským systémem mají své zkušenosti i v jiných krajích a například v Moravskoslezském se po jeho zavedení dostaly nemocnice ze ztrátového hospodaření.

Hejtmanství předpokládá, že celý systém bude nastavený a začne fungovat v srpnu příštího roku.