V kraji vzniknou nové cyklostezky, povedou centrem Zlína i na Slovensko

Brumovský a trnčínský hrad spojí cyklostezka Další důležitý krok se letos chystá v cyklistickému propojení Zlínského kraje se Slovenskem. Pomoci tomu má cyklostezka Bečva – Vlára – Váh (zkráceně Bevlava), která povede z Ústí u Vsetína do Nemšovej v Trenčínském kraji. Některé úseky už jsou hotové, jiné se budou stavět právě letos. „Pokud vše půjde podle plánu, měli bychom letos propojit Brumov a Valašské Klobouky. Připravujeme trasu směrem k hranici se Slovenskem, kde řešíme výkupy pozemků,“ shrnul starosta Brumova-Bylnice Zdenek Blanař. Ve stavbě stezek se bude pokračovat i na slovenské straně, a v brzké době by tak cyklisté mohli absolvovat symbolickou cestu mezi dvěma hrady – brumovským a trenčínským. Cyklostezka Bevlava pak může do budoucna posloužit jako napojení na Vizovice i Zlín. „Mikroregion Vizovicko se zabývá pokračováním stezky přes Bratřejov, Pozděchov a Prlov a jejím napojením na cyklostezku Bevlava,“ řekla starostka Vizovic Silvie Dolanská. Ze Zlínského kraje povedou na Slovensko i další spojnice. Cyklotrasa vzniká mezi Šanovem a Hornou Sučou. Zbývá dokončit zhruba tříkilometrový úsek, který vede lesem. Hotový by měl být letos na jaře. V přípravě je také regionální cyklotrasa spojující Kunovice s Drslavicemi, která by měla pokračovat až do Luhačovic. Právě Drslavice by se měly stát důležitým bodem i pro propojení Uherského Hradiště s Uherským Brodem, který tímto směrem také plánuje cyklostezku. „My jsme naši část dovedli až na hranici katastru a netrpělivě čekáme na luhačovickou stranu. Dosavadní stezka tím směrem je totiž zatím bohužel málo využívaná,“ poznamenal starosta Brodu Patrik Kunčar.