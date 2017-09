Ve Zlíně i Rožnově vznikla nová hřiště, využije je také veřejnost

Plány na velkou modernizaci hřiště na Letenské ulici v Rožnově pod Radhoštěm se na veřejnosti objevily už v roce 2008, lidé se jí ale dočkali až letos.

Ve městě od srpna funguje nové víceúčelové sportovní hřiště se třemi plochami na basketbal, házenou, volejbal, tenis, malou kopanou a badminton, asfaltovým oválem na in-line brusle a tartanovým oválem na běhání.

„Podobný areál v Rožnově chyběl, konečně jsme dohnali okolní města a obce,“ řekl starosta Radim Holiš. Rekonstrukce vyšla na 19 milionů korun, příspěvek z ministerstva školství činil šest milionů.

Na provoz zlínského hřiště dohlédnou kamery a správce

Novinky připravila i další města. Hotová je proměna hřiště za 14 milionů u ZŠ Okružní, největší zlínské školy. Vzniklo zde hřiště pro malou kopanou s umělým trávníkem a volejbalový kurt s tartanovým povrchem.

Nechybí dva beachvolejbalové kurty, dětský koutek, fitness prvky či prostor pro streetball. Hřiště lemuje běžecká dráha s tartanem a dráha určená pro in-line bruslení a projížďky na kolech.

„Po špatných zkušenostech s vandalismem na volně přístupných školních hřištích budou sportoviště monitorována kamerovým systémem městské policie. Na provoz dohlédne správce,“ podotkla ředitelka školy Lenka Honová.

Investici ve stejné oblasti plánuje také Kroměříž, která chystá stavbu víceúčelového hřiště v Postoupkách. Náklady činí 5,3 milionu korun, až 60 procent by mohlo zaplatit ministerstvo školství.

Sportoviště se objeví na místě stávající travnaté plochy. „Obyvatelé získají hřiště s umělým povrchem, kde si zahrají malou kopanou, volejbal či tenis. Projekt počítá i s vybudováním sociálního zařízení pro imobilní v objektu klubovny,“ popsala Petra Smetánková z radničního odboru rozvoje města.

Práce mají být zahájeny ještě letos v říjnu, skončí nejpozději do konce října 2018. Kroměříž už loni vybudovala nová víceúčelová hřiště v částech Bílany a Trávník.

Plážový fotbal pod světly za 350 korun

Nová sportoviště si může pronajmout také veřejnost, musí ale zaplatit. Rožnovské hřiště je do konce roku zdarma, od ledna vyjdou míčové hry na 100 korun za hodinu. Ve městě je nově k dispozici i hřiště u Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel.

Zlín je výrazně dražší. Ceny na ZŠ Okružní za hodinu pronájmu jsou následující: fotbal 250 a s večerním osvětlením 300, volejbal či nohejbal 150, plážový volejbal 220 a plážový fotbal 350 korun.

Ve všedních dnech do 15 hodin sportoviště využívají žáci školy či děti z okolních mateřinek. Od 15 do 21 hodin a v sobotu a v neděli od 10 do 21 hodin je otevřené pro veřejnost.

„Sportovat zdarma lze ve Zlíně na Stadionu mládeže, kam může chodit veřejnost ve vyhrazených hodinách, nebo na hřišti u 10. ZŠ v Bartošově čtvrti, kde se dá hrát malá kopaná, házená či basketbal,“ konstatoval mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák.

V Kroměříži si lze vypůjčit hřiště při základních školách Slovan, U Sýpek, Oskol a Zachar ve všední dny od 16 hodin a o víkendech. „Zájemci se mohou obrátit přímo na vedení škol,“ popsal mluvčí radnice Jan Vondrášek.

V Uherském Hradišti je možnost za symbolický poplatek vyrazit na městská sportoviště vedle fotbalového stadionu. Je zde moderní areál se atletickým oválem a čtyřmi hřišti s umělým povrchem pro volejbal, basketbal, malý fotbal, házenou nebo tenis. Přes léto tady fungovaly také oblíbené pískové a antukové kurty. Víceúčelová hřiště se nacházejí i na ulicích Šafaříkova, ve Véskách, Míkovicích, Mařaticích či Jarošově.

„Nabídka sportovišť ve městě je velmi dobrá. V posledních patnácti letech jsme udělali velký krok, z hlediska kvality i kvantity patříme k celorepublikové špičce,“ podotkl místostarosta Ivo Frolec.

Uherské Hradiště navíc v létě požádalo o dotaci na rekonstrukci sportoviště za Základní školou Za Alejí na sídlišti Mojmír, které bude určeno i pro veřejnost. Práce mají vyjít na 28 milionů korun.

Valašské Meziříčí během léta otevřelo hřiště v areálech základních škol Šafaříkova, Křižná a Střediska volného času Domeček, i tady je přítomný správce. Ve Vsetíně je k dispozici multifunkční hřiště s umělým povrchem u koupaliště U Průmyslovky. Sokol Vsetín zase pronajímá kurty vedle městských lázní, které jsou propojené s bazénem.