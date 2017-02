Biatlon jede na vlně zájmu, na Valašsku postaví novou střelnici

Oddíl ve Velkých Karlovicích funguje přes deset let a čítá zhruba 28 závodníků v žákovských kategoriích.

Vychoval už ale taky člena juniorské reprezentace. Jakub Štvrtecký skončil na nedávném mistrovství světa juniorů v elitní desítce, přestože byl jedním z nejmladších závodníků.

Teď se karlovický klub pustil do budování areálu. „Bude mít asfaltovou dráhu, zasněžování a čtyři střelecké stavy,“ uvedl trenér Roman Štvrtecký.

Čtyři karlovické stavy budou sloužit jen tréninkovým účelům, na pořádání závodů jich je potřeba minimálně desítka.

V Karlovicích se bude stavět postupně, nyní připravují stavební povolení, od biatlonového svazu mají přislíbené peníze na dráhu. Bude využívaná i v létě, kdy se trénuje na kolečkových lyžích.

Většina klubů se věnuje letní verzi biatlonu

Zlínský kraj se může stát líhní talentů. Zapsaných je tady devět klubů, což je v rámci republiky vůbec nejvyšší počet. Zimnímu biatlonu se věnují čtyři, kromě Velkých Karlovic i Halenkovice, Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín.

Kluby na Valašsku mají sníh pro tréninkové účely téměř jistý, Halenkovičtí, kteří nasazují do zimních závodů několik závodníků, za sněhem dojíždějí.

Ostatní kluby se specializují na letní verzi. Ve Zlínském kraji je i druhá největší střelnice v zemi - v Bystřici pod Hostýnem je 26 stavů, o jeden méně, než má Nové Město na Moravě, kde letos v zimě hostili jeden ze závodů světového poháru.

Zájem o sport v posledních letech roste. „Dětí by bylo dost, problém je spíš v tom, že je nemá kdo trénovat. Na trenéry je jen minimum financí, ačkoliv se zdá, že by se to brzy mohlo zlepšit,“ naznačil člen organizačního výboru Českého svazu biatlonu a šéf bystřického klubu Vojtěch Zicháček.