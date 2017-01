Víno, fotbal, volby nebo nevěra. Připomeňte si výroky loňského roku

Stanislav Mišák exhejtman

„V rodině musíte myslet na všechno a v kraji je to stejné. Akorát ta rodina je velká.“

Takto vysvětlil, proč ČSSD před krajskými volbami lákala na 10 tisíc korun za každé nově narozené dítě.



Zdeněk Pohlreich šéfkuchař

„Lidem je úplně jedno, jestli jedí regionální potravinu, nebo ne, a zajímá je jediná věc – jestli je to dobré.“



Jasný názor na krajské speciality.

Jaroslav Rybka zlínský lékař

„My Češi nemáme problém udělat vedoucího z člověka, který nic neumí a potřebuje kolem sebe tři asistenty, čtyři poradce a dva právníky.“



Ivana Lukašíková šéfka personálního odboru Tajmac ZPS

„I vzdálenost ze Vsetína do Zlína je dlouhá. Měli jsme zaměstnance, kteří tvrdili, že jim to nevadí, ale po roce smlouvu obnovit nechtěli kvůli cestování.“

Potvrzuje, že Češi za prací dojíždět nechtějí.



Aleš Mědílek majitel zlínské taneční školy

„Když přijde na parket mladík v obleku a na nohou má tenisky, je to obvykle výstřelek inspirovaný nějakou celebritou. Co je horší, když pořádáme plesy na závěr tanečních, že děti přijdou ve společenském oděvu a patřičně se i chovají, zato rodiče, kteří je doprovázejí, jako by zrovna přišli z práce.“

Komentoval společenské návyky, se kterými se setkává.



Zdeněk Červenka majitel zlínského fotbalového klubu

„Jeden hráč ve Spartě má přibližně stejný plat jako naše základní jedenáctka. (...) S oblibou říkám, že když prohrajeme, tak na prémiích za vítězství pro mužstvo ušetříme 300 tisíc. A když vyhrajeme, tak máme body, a to zase potěší.“



Bohumil Belada ředitel Farmtecu

„Na Západě nás nikdo nechce. Rakouský zemědělec si technologie koupí u domácí firmy, i kdybychom mu nabídli lepší cenu.“



Líčí obchodní praxi v zahraničí.



Josef Němý ředitel filharmonie Bohuslava Martinů

„Do zavazadlového prostoru jít nemohou. Nakonec jsme violoncellům a tubě museli koupit letenku, aby měly svá sedadla.“



Cesta na koncert pro Indie byla pro nástroje pohodlná.

Milena Kovaříková krajská předsedkyně ČSSD

„Nešlo o žádný mítink. Zastupovali jsme tam krajskou radu. Pan premiér není znalý místních problémů, tak jako my. Paní Valentová má na starosti sociální oblast, já řeším ochranu životního prostředí a nakládání s odpady. Kdyby měl někdo dotaz na tuto problematiku, mohla by jej některá z nás zodpovědět.“



Návštěva premiéra Bohuslava Sobotky na zlínské základní škole, kde dělá zástupce ředitele šestka kandidátky a během debaty s ním u stolu seděli kandidáti ČSSD do kraje, prý neměla s blížícími se volbami nic společného.

Ivo Valenta hazardní magnát

„Byla to součást dlouhodobě plánované stáže, díky které jsem se seznámil s životem této malé obce. (...) Se školstvím v Komni se seznamuji také proto, že vybírám školu, do které budou chodit mé děti.“



A ani příjezd senátora na základní školu a do školky v Komni, kde rozdal dětem dárky, s volební kampani absolutně nesouvisel.

Jiří Čunek hejtman

„Používá metody obchodníků, kteří prodávají věci seniorům. Můj tatínek si jednou koupil nějaké přikrývky na akci, kde mu nejdříve dali guláš a pivo. Bylo mu hloupé, aby si nic nekoupil, když něco dostal. Valenta pracuje stejným způsobem a vychází mu to.“



Glosoval kampaň Soukromníků a Svobodných, za něž byl lídrem právě Valenta.

„Pokud chce prezident podpořit své spolupracovníky z Hradu, kteří kandidují v krajských volbách, tak s jejich prací asi není spokojený a chce se jich zbavit.“



A ironický pozdrav poslal i na adresu SPO, které k úspěchu nepomohla ani předvolební návštěva Miloše Zemana v kraji.

Vratislav Mynář krajský předseda Zemanovců

„Jsme super parta. Dosud to táhly dva kraje, teď to potáhne těch dalších devět.“



Kancléři volební debakl náladu nezkazil.

Marek Příkazký herec

„Je docela těžké vzít si na mušku někoho, kdo působí jako parodie sebe sama. Ale hradní mluvčí se nevědomky projevil jako geniální scénárista a byla by škoda toho potenciálu nevyužít.“

Představitel hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka v inscenaci zlínského divadla, která měla obrovský úspěch.



Karel Pavlištík etnograf

„Nejhorší bylo, když jsem se vrátil z Prahy do Zlína, to bylo všem divné. Všichni si mysleli, že jsem buď měl nějaký velký průšvih, nebo že jsem úplný blb, když jsem odešel z dobrého místa a z vlastního bytu v Praze.“

Z jeho vzpomínek při letošní oslavě 85. narozenin.

Oldřich Pelčák kosmonaut

„Vždycky se ptám dětí, kdo to je. A ony odpovídají: to je Havel. Ne. To je Masaryk. Ne. Tak my nevíme. Jenom v jedné škole se mi stalo, že vyskočil klučina a říká: To je Lenin. Povídám si, sakra, jak to ví. Ale spolužáci ho nakonec naprášili: On to ví, protože je Rus.“

Jezdí na besedy do škol a promítá dobové fotky. Nechybí ani ty, u nichž mladí kosmonauti pózují před sochami někdejších sovětských vůdců.



Radovan Zicháček vedoucí učebních oborů na Střední škole nábytkářské v Bystřici pod Hostýnem

„S absolventy praktických škol se dobře pracuje. Mají pracovní návyky. Naopak ze základní školy přicházejí často bez motivace a mají kázeňské problémy.“

Josef Holcman zlínský soudce a spisovatel

„Kdysi sem přijel jeden známý sudí a od sponzora se svými kolegy dostal jako dárek sadu hrnců. Začal z nich oddělávat pokličky a říká: „Sakra, kde jsou ty prachy?“ Dnešní fotbalové prostředí čeká na svůj listopad 1989.“

Dušan Poloz házenkářský trenér

„To je socialistický stát v socialismu. Oni se všichni hlídají. Jsou pyšní, kolik kdo platí daní. Kdo platí víc, tak je king.“



Popsal své poznatky z Norska.

Miriam Majdyšová ředitelka krajské pobočky Úřadu práce ČR

„Někteří klienti sami požádali o výplatu dávky v poukázkách na dávky v hmotné nouzi. Jeden příjemce nám sdělil, že díky tomu pije méně alkoholu a má více peněz na jídlo.“



Miroslav Šoltys předseda Českého zahrádkářského svazu Tlumačov

„Už jsme pomalu chystali zbraně. Věřím, že by celá Morava povstala.“



Komentoval zprávu, že zákaz koštů vína a slivovice nehrozí.

Jan Jokl holešovský psycholog

„Zabývali jsme se i virtuální nevěrou, což může být jen posílání zpráv, e-mailů či chatování. A čtvrtina respondentů považuje virtuální nevěru za větší prohřešek než tu reálnou.“



Zjistil aktuální názory mladé generace.

Lubomír Nečas exnáměstek hejtmana

„Kraj nemá v zemědělství velké pravomoci, takže řešil spíše podporu včelařů.“



Popsal pracovní náplň krajského radního Františka Čuby.

Jana Brázdilová šéfka zlínské okresní agrární komory

„Jeho myšlenky byly dobré, jenže spíše v 70. a 80. letech minulého století.“



Také ona zhodnotila Čubův přínos pro kraj.

Markus Wiesmüller německý publicista

„Když jsem byl na Masters of Rock poprvé, fascinovaly mě dvě věci: dřevěné budky po areálu, kde se prodávala slivovice, a schopnost lidí na Moravě vypít tolik panáků za třicetistupňového horka.“



Ivan Passer scénárista a režisér

„Lidé ve velkých společnostech, kteří v Americe rozhodují o tom, jestli se film bude točit, nebo ne, mají stejnou mentalitu, jakou tady měli cenzoři za socialismu. Protože říct ne je bezpečnější, než říct ano. V Americe potřebují víc než jen dobrý scénář. Jejich byznys model je podobný jako u McDonalds: Udělejme něco, co už divákům předtím chutnalo, jen s malými obměnami. Snaží se zajistit finanční úspěch ještě předtím, než se film udělá. A to je pro kumšt velice špatné.“



Byl hostem Letní filmové školy.

Libor Došek fotbalista

„Životopisná knížka? Asi ne. Nerad bych se pak viděl ve výprodejích za 49 korun.“

Koupili byste si knížku o exslováckém fotbalistovi?

Svatopluk Habanec trenér FC Zbrojovka Brno

„Vždycky mi vadil komentář soupeřových trenérů: Oni to nakopnou na Doška, který se o zbytek nějak postará. Po tomhle jsem vždy připomínal papírového čerta.“

Milan Kladníček šéf zlínské městské policie

„Fyzicky i mentálně bývají lépe připravená děvčata. Naopak u mužů jsme tu před časem měli rekordmana, který udělal snad jen deset kliků a pak úplně odpadl.“

Popsal, jak probíhá nábor nových strážníků.

Margita Balaštíková volební jednička na kandidátce ANO

„Konkurence osobností byla velká. Abychom překonali pana Čunka, musel by za nás kandidovat Andrej Babiš nebo Karel Gott.“



S druhým místem ve volbách byla spokojená.

Martin Hamrlík trenér zlínských extraligových hokejistů

„Stres z funkce? Najdou se i horší věci, třeba cesta autobusem do Varů nebo Litvínova.“