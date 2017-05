Zlínský kraj má historický rekord, bez práce jsou jen čtyři procenta lidí

„Teď je vhodná doba pro otevření živnosti“ Lidé bez práce, kterých je ve Zlínském kraji rekordně málo, mají podle šéfky krajské pobočky úřadu práce Miriam Majdyšové velkou šanci získat dobré zaměstnání. „Firmy zaměstnance potřebují a hledají a na trhu práce už pomalu nemají z čeho brát. Je pravda, že na nižší nezaměstnanosti se projevila nabídka sezonních prací, stoupá však také nabídka míst, u kterých sezonnost nehraje žádnou roli. Současná situace umožňuje získat uplatnění i těm, kteří by jinak místo hledali jen stěží,“ uvedla Majdyšová. Myslíte třeba dlouhodobě nezaměstnaným?

Ano. Teď mají příležitost ukázat, jestli to zvládnou. Nebudeme si nic nalhávat, v každé společnosti existuje skupina lidí, kteří nejsou schopní dlouhodobé práce. Takže si přivydělávají nárazově, nedokážou každý den vstát a osm hodin pracovat, jejich výkonnost je nižší. Nebo byli nezaměstnaní dlouhou dobu a návrat je pro ně složitější. Teď mají šanci ukázat, že mohou být platnými a schopnými zaměstnanci. Na jedno nabízené místo rekordně vycházejí dva lidé. Z čeho si mohou vybírat?

Nejvíce v pozicích, kde se nepožaduje kvalifikace, v oblasti pomocných dělníků, montážníků. Ale problém je, že tady se pracuje na směny a lidé mají problém dostat se na noční nebo odpolední. Jsou to často také obory s nízkými mzdami. Podobné je to s řidiči nákladních automobilů. Není teď dobrá doba na otevření vlastní živnosti?

Spousta lidí to dělá. I ti, kteří teď odcházeli z evidence našeho úřadu, si často znovu otevřeli živnost. Pokud jde o podnikání, po kterém je poptávka, tak je to dobrá volba. Šanci mají třeba všechny řemeslné obory.