Policii ve Zlínském kraji chybí lidé, většina zájemců neprojde testy

14:59 , aktualizováno 14:59

Policie ve Zlínském kraji by aktuálně potřebovala až 20 lidí, aby naplnila potřebné stavy. Do roku 2020 by jich mělo podle plánů přibýt 150, scházejí však uchazeči o tuto práci a případní zájemci nezvládají přijímací testy.