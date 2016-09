Cesta pod Buchlovem i výpadovka na Slovensko. Tam jezdí řidiči nejrychleji

Průjezd Buchlovskými horami, spojnice mezi Hulínem a Kroměříží, silnice u Ostrožské Nové Vsi a cesta z Rožnova pod Radhoštěm směrem ke slovenské hranici.

To jsou úseky ve Zlínském kraji, kde řidiči často spíše závodí, než jezdí. MF DNES je vybrala společně s policií, která zde často měří radarem. Ovšem moc to nepomáhá.

„Na zmíněných cestách evidujeme více řidičů, kteří překročí rychlost,“ popsala zlínská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Příčina tkví v tom, že jde o přehledné a bezpečné úseky, které silničáři v poslední době opravili.

„Jedinou možností, jak může policie řidiče přimět k dodržování povolené rychlosti, je represe – opakované měření rychlosti,“ zdůraznila Javorková.

Průtah Buchlovskými kopci

Kopcovitý úsek plný zatáček na silnici I/50 láká motorkáře.

O tom, že je cesta přes Buchlovské vrchy nazývaná „silnicí smrti“, se ví dlouho. Řada motorkářů i řidičů aut tady přišla o život. Většinou to bylo právě kvůli nepřiměřené rychlosti. Jako třeba žena na motorce, která před časem nevybrala zatáčku a vjela pod protijedoucí kamion (více o této nehodě zde).

Otázka zní, jestli se s tímto neutěšeným stavem dá něco dělat.

„Rok co rok tam investujeme, dáváme drsnější povrch, i barevně odlišený, aby upozornil na zatáčku. Kácíme dřeviny, abychom zajistili výhled. Nevíme, co udělat víc,“ přiblížil šéf krajského Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Silničáři si nechali zpracovat bezpečnostní audit na průtah Buchlovskými kopci, ale ani ten záchranné řešení nepřinesl. Takže nehody, často s těmi nejhoršími následky, se tady budou stávat zřejmě i nadále. Pokud se lidé nepoučí.

Spojnice mezi Hulínem a Kroměříží

Rychlostí jako na vedlejší dálnici často dosahují řidiči na cestě z Hulína do Kroměříže.

Cesta měří pět kilometrů a je poměrně široká, takže v případě nutnosti vedle sebe mohou jet i tři auta, přestože má jen dva jízdní pruhy. Především je ale téměř rovná. Proto tady řidiči jezdí rychleji než povolenou devadesátkou.

„Některá auta jedou rychlostí 120 i 130 kilometrů za hodinu. Šoféry to láká, aby více sešlápli plyn,“ všiml si starosta Hulína Roman Hoza.

Při zpomalování aut pomáhají retardéry, ty by ale na silnicích I. třídy neměly být. To platí i pro dělicí ostrůvky, kvůli nimž se vozovka zúží.

„Provoz má být plynulý. My silnici opravíme, zlepšíme a rozšíříme a pak se nám to takto vrací. Provoz na této cestě je malý, protože nedaleko vede dálnice D1. Když tady dříve bývaly kolony, jezdit rychle nebylo možné,“ posteskl si Chudárek

Podle Chudárka by si mohla města Hulín a Kroměříž nakoupit kamery na měření rychlosti, jaké jsou třeba ve Zlíně.

„Nemůžeme umisťovat na cizí silnice naše zařízení, Zlín si to řeší uvnitř města,“ reagoval Hoza.

Cesta z Rožnova k hranici

Silnice z Rožnova pod Radhoštěm směrem na Slovensko vede přes několik obcí.

Při výjezdu z Rožnova pod Radhoštěm směrem na východ, na Slovensko, leží hned několik obcí – Horní Bečva, Prostřední Bečva a Dolní Bečva. A řidiči jako by zapomínali, že jimi projíždějí, protože pro řadu z nich není padesátka důležitá.

„Provoz je hustý, takže cesta se špatně přechází. Lidé musejí být velice opatrní a dobře odhadnout situaci, aby je nesrazilo auto. Naštěstí máme chodníky po obou stranách cesty,“ popsal starosta Dolní Bečvy Karel Mana.

Situace se tady ovšem může zlepšit. Obec bude žádat stát o peníze na vybudování čtyř přechodů se semafory a dělicími ostrůvky.

„Tato opatření zpomalí dopravu. Řidiči budou muset ostrůvky respektovat a objet je,“ věří Mana.

Dosud je v obci jeden přechod bez semaforů, což je málo. Úpravy průtahu by se v Dolní Bečvě mohly v případě úspěšné žádosti o dotace udělat za dva roky. „Taková řešení podporujeme,“ podotkl Chudárek.

Silnice u Ostrožské Nové Vsi

Hodně řidičů si nic nedělá se sníženou rychlostí kvůli přechodu u lázní u Ostrožské Nové Vsi.

Byla opravená před čtyřmi lety, je přehledná a kvalitní, takže řidiči po ní jezdí příliš rychle. Problém je zejména u zdejších sirných lázní, kde je přechod i s dělicím ostrůvkem a hodně chodců.

Řidiči zde padesátikilometrový rychlostní limit často nedodržují, i když je na to speciálně upozorňují dopravní značky.

„Stává se tady hodně dopravních nehod, často vážných. Je to nebezpečné místo. Značka není zeď a řidiči se občas proměňují v agresivnější tvory. Mohla by se tady postavit lávka přes cestu nebo podchod, ale to je spíše sci-fi,“ poznamenal starosta Ostrožské Nové Vsi Pavel Botek.

Podle krajského koordinátora BESIP Zdeňka Patíka existuje v tomto i dalších uvedených případech jen jedno možné řešení: převychovat řidiče.

„Je to otázka lidského faktoru, jakmile se opraví cesta, hned se na ní zvýší počet nehod. Málokdy je to vina dopravního značení,“ řekl Patík.

Policie kromě represe zkouší i prevenci, která však tolik neúčinkuje.

„Zveřejňujeme dopravní nehody a jejich následky, kde bývá často příčinou právě rychlost,“ dodala policejní mluvčí Javorková.