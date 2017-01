V nemocnicích je anarchie, musíme je lépe řídit, říká Čunkův náměstek

„Kraj má dluhy kolem 2,15 miliardy korun, které ho sice nedusí, avšak řadí ho na jedenácté místo v republice, což není příliš lichotivé,“ říká Sukop.

Rozpočet Zlínského kraje pro letošní rok zastupitelé schválili ve výši zhruba osm a tři čtvrtě miliardy korun.

Jak chcete dluh snížit?

Rozpočet kraje na tento rok nepočítá s dalším zadlužováním, což je důležité. A když budeme další čtyři roky splácet úvěry, tak dluh klesne o 600 milionů. To je slušná částka.

To si ale nebudete moci dál půjčovat, ne?

Nechceme si půjčovat bezdůvodně. Pouze v případě, že bychom chtěli využít evropské dotace. Tato možnost se nebude dlouho opakovat, měli bychom ji využít. Pokud by kraj neměl peníze na spoluúčast na investicích, na které bude chtít dotace, dovedu si představit využití půjčky. Když hospodářství roste, je dobré nejen splácet dluhy, ale také investovat.

Jiří Sukop Narodil se v roce 1958. Maturoval na SPŠ strojnické ve Zlíně. Vystudoval VUT v Brně. Začal pracovat jako projektant v ZPS, později pracoval i v jiných firmách. Od roku 1996 až do svého loňského zvolení do funkce ekonomického náměstka hejtmana za hnutí ANO dělal finančního ředitele ve firmě Samohýl Motor Holding.

Takže kvůli splácení dluhu nebudete omezovat investice? S jakými počítáte v rozpočtu na letošní rok?

Loni byly kolem 900 milionů korun a tento rok budou skoro o 400 milionů vyšší. Nejvíce peněz půjde do zdravotnictví: 120 milionů na interní pavilon vsetínské nemocnice, 50 milionů na centrální pavilon zlínské nemocnice, kde budou celkové náklady téměř 800 milionů. Další velké částky poputují na rekonstrukce budov kroměřížské a uherskohradišťské nemocnice.

Na tyto akce si budete půjčovat, nebo čerpat dotace?

V minulém období 2012 až 2016 bylo možné v oblasti zdravotnictví čerpat obrovské dotace na opravu budov. Teď už to možné není, kraj musí investovat za vlastní. V této věci trochu zaspal. V aktuálním období může získat peníze jen na přístrojové vybavení, nejde ale o vysoké částky.

Do čeho chcete ještě investovat?

Musíme opravovat silnice II. a III. třídy, které jsou velmi zanedbané. Je třeba dávat peníze do školství, kde jsou ve špatném stavu budovy i učební pomůcky. Musíme se podívat na oblast sociální péče.

To jsou oblasti, do nichž investovala i minulá koalice. Dělala to tedy správně? Nebo tam podle vás dávala málo?

Proti investiční politice minulé koalice v zásadě nic nemám. Díky ní se částečně podařilo zlepšit stav některých cest. Ovšem mnohem dříve a razantněji měla řešit ztrátové hospodaření krajské nemocnice ve Zlíně. Tady se mohlo v minulém volebním období více investovat, jak do nových objektů, tak i do mezd, abychom odbornému i zdravotnického personálu dali naději, že bude lépe.

Pokud chcete snížit dluh kraje, budete muset ponížit náklady a zvýšit příjmy.

V oblasti příjmů je kraj závislý na státu, kolik od něho dostane peněz po přerozdělení vybraných daní. Ekonomice se daří, zvyšuje se výběr daní a podle toho nám rostou i příjmy. V příštím roce by mohly narůst o 150 milionů korun. Chceme ale změnit podmínky přerozdělování daní od státu, které jsou pro Zlínský kraj nevýhodné. Na občana dostává mnohem méně peněz než například Plzeňský kraj. Kdyby se nám podařilo příjmy zvýšit o 1,3 procenta, o což usilujeme, znamenalo by to 70 milionů korun ročně. Musíme se na tom pokusit domluvit na Asociaci krajů.

Některé kraje budou ale proti, nemyslíte?

Když se o změnu nepokusíme, tak jí nedosáhneme. Před pár lety se podařilo změnit rozpočtové určení daní u měst a obcí, proč by se to nemohlo podařit u krajů.

Kde chcete šetřit?

Na mzdách nemůžeme, už tak jsou nízké. Pak se nabízí, že budeme šetřit na provozních nákladech, v nich je ale Zlínský kraj na pěkném čtvrtém místě v republice. Uvidíme, kde ještě najdeme úspory, ale budou se dát najít.

Jak chcete řešit vysokou zadluženost zlínské krajské nemocnice, kterou jste zmiňoval?

Jde o oblast, kterou má na starosti hejtman. Domnívám se ale, že kraj musí v nemocnici posílit výkon svých akcionářských práv. Dnes tam panuje bezvládí a anarchie. Může docházet k nehospodárnému zacházení s penězi. Jde o to, aby kraj více řídil chod nemocnic, je jejich vlastník, musí se starat o svůj majetek.

A co to zadlužení?

Nejprve musíme udělat personální změny ve vedení nemocnice. Až tam budeme mít lidi, kterým lze věřit, tak s nimi můžeme řešit zadlužení nemocnice. Vizi, jak to udělat, mám.

Kraj má opět schodkový rozpočet, který připravila minulá koalice. Schodek je 600 milionů korun. Proč jste s ním souhlasil?

Když jsem návrh rozpočtu uviděl, tak jsem se lekl. Každý rozumný člověk se bojí schodku. Pak jsem se na něho podíval blíže a zjistil, že těch 600 milionů si kraj nepůjčuje a nezvyšuje tedy dluh. Zapojuje vlastní zdroje, přebytek z minulých rozpočtů či předpokládaný nárůst příjmů. Takový rozpočet se dal schválit.

Překvapilo vás na něm něco?

Museli jsme řešit jeden problém. Podle vládního nařízení se mají tento rok zvýšit platy řidičům linkových autobusů, peníze na to ale bohužel musí najít kraj, který si dopravu objednává. Šlo o 73 milionů korun. A abychom nemuseli zvyšovat deficit rozpočtu, pozdrželi jsme dočasně některé opravy silnic. Předpokládám, že na jaře do této položky peníze vrátíme.