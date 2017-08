Za externí právníky dají některá města desetitisíce, jiná i miliony

Když Kroměříž loni uzavírala složitou akcionářskou dohodu s několika dalšími obcemi ohledně Vodovodů a kanalizací (VaK), její pokladnu to vyšlo na dva miliony korun. Dokument totiž nevypracovali městští právníci, ale specializovaná právní společnost PRK Partners.

Využívání externích advokátních kanceláří většími městy v kraji není nic ojedinělého, kroměřížský případ je však výší částky výjimečný.

„Externí právní firmy využíváme v případech spadajících mimo oblast veřejného práva, potažmo práva občanského, nebo v případech, kdy nelze danou věc řešit vlastními zaměstnanci z kapacitních či časových důvodů,“ vysvětlil mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Kroměříž se nechala zastupovat také ve věci spadlého pódia, platila i za pomoc při zániku příspěvkové organizace Správa majetku města Kroměříže. Loni za najaté advokáty utratila 3,7 milionu korun, o rok dřív to bylo 670 tisíc a v roce 2014 1,4 milionu.

„Nejde mluvit o dlouhodobém trendu. Náklady v jednotlivých letech se odvíjejí od konkrétních potřeb městského úřadu,“ upřesnil Vondrášek.

Na rozdíl od jiných měst navíc nemají v Kroměříži samostatný právní odbor, pět právníků je zařazeno napříč úřadem.

Spor o právní služby kvůli vodárnám

Naopak v krajském Zlíně je na právním odborů 24 zaměstnanců, z toho osm právníků. Za externí služby magistrát platil v posledních letech od 800 tisíc po dva miliony korun ročně.

„Jde většinou o složitější kauzy, u nichž je důležité a vhodné mít celý postup zastřešen externí advokátní kanceláří,“ řekl mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák.

Jednou z nejnákladnějších zakázek bylo právní a organizační rozdělením Technických služeb Zlín. Město si advokáty najalo i na posouzení rozhodnutí vrchního soudu ohledně platnosti smluv mezi VaK Zlín a Moravská Vodárenská.

Mimochodem, právě soudní spory kolem VaK Zlín, v nichž jde o navrácení části vodáren od koncernu Veolia zpět do rukou měst a obcí, stojí obrovské peníze. Jen vodárny, jejímiž akcionáři jsou hlavně města a obce, utratily za právní služby už asi 50 milionů korun, z toho loni šlo o 3,157 milionu (více zde).

„Je to paradox. My s našimi penězi kopeme za VaK. To, že ony utratily 50 milionů, je skoro provokace,“ zlobí se Jaroslav Budek, starosta Otrokovic.

Ty jsou jedním z akcionářů, který žaloby podával a současný stav dlouhodobě kritizuje.

Kraj chce právní služby omezit

Advokátní společnosti využívají i další větší samosprávy, ovšem za výrazně menší peníze. Uherské Hradiště zastupovaly v kauze vad akvaparku, řešení sporu kolem smluv s firmou, která staví nové domy v lokalitě Štěpnice či ve sporu kvůli nevystavění dětského hřiště.

Za poslední tři roky takto Hradiště utratilo dohromady 150 tisíc korun. Do budoucna počítá s výdaji za pokračování sporu města se stavební firmou ohledně závad na akvaparku či spor s provozovatelem diskotéky Tower, který nerespektoval vypovězení z nájmu.

Vsetínská radnice dává za externí právníky okolo 50 tisíc ročně. Už léta platí advokáty za zastupování v kauze Wojtoň Kovex. Město mělo zastavený majetek v hodnotě 140 milionů, až před pár týdny rozhodl Nejvyšší soud, že s pozemky opět může volně nakládat.

Naopak omezovat externí právní služby hodlá Zlínský kraj. Za poslední tři roky za ně utratil 900 tisíc. V tomto je spořivý. Sousední Moravskoslezský kraj jen loni vyplatil externím právníkům 7,9 milionu a letos to bude zřejmě ještě více.

„Využíváme je výjimečně u složitých případů žalob nebo poradenství ve specifických oblastech, například sociálních službách. Snahou je maximálně využívat vlastní kapacitu,“ podotkla krajská mluvčí Renata Janečková.

Hejtmanství má vlastní odbor s deseti právníky a na ostatních odborech působí dalších šestnáct právníků.

Podle odborníků by k podobným případům mělo docházet spíše výjimečně. Zpravidla u sporů, které nejsou běžné, nebo projektů, které významem přesahují rámec města či regionu.

„Základní agendu by si větší města nebo kraj měly umět pokrýt samy. U externích právních služeb by se pak mělo dbát na odůvodnitelný poměr kvality a ceny,“ sdělil právník Transparency International Petr Leyer.

Navíc by podle něj neměl městské zakázky dostávat opakovaně ten samý subjekt. „Města by měla dát možnost ucházet se o právní služby i novým právníkům, notářům či exekutorům,“ dodal Leyer.