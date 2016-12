Muž bezdůvodně napadal děti, za hanobení národa skončil ve vazbě

Třiatřicetiletý muž při svých toulkách Kroměříží za posledního půl roku slovně i fyzicky napadl nejméně deset osob. Zaměřoval se převážně na děti ve věku devět až čtrnáct let, které potkal na různých místech ve městě.

„Bezdůvodně jim sprostě nadával, do některých navíc kopl či vrazil loktem nebo na ně plivl. Kopy do nohou a do břicha nebo údery loktem do horní poloviny těla a hlavy byly pro děti mnohdy bolestivé,“ uvedla kroměřížská policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Jednou obdobným způsobem napadl i čtyřiapadesátiletou ženu.

Jeho častým terčem se stávala také šestašedesátiletá sousedka. Pachatel nejen, že ji urážel sprostými nadávkami, ale dokonce jí vyhrožoval zabitím a vyhozením domu do povětří.

„Vulgarismy většinou spojoval s českou či moravskou národností,“ poznamenala Kyšnerová.

Podle informací ČTK je obviněný muž romské národnosti. Soud jej ve středu poslal do vazební věznice.

Kriminalisté jej obvinili z trestných činů nebezpečné vyhrožování, výtržnictví a hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. Hrozí mu až dvouleté vězení.