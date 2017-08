Mládež „dováděla“ se sraženým srncem, chování party prověřuje policie

Na videu, které zachycuje jen některé části události (prohlédnout si jej můžete zde), je vidět, jak si dvojice mladíků nejprve u krajnice foťákem pořizuje selfie fotky se sraženým srncem, kterého jeden z nich drží za krk.

Poté mrtvé zvíře hodí na přední kapotu jejich auta. Z reproduktorů se rozeřve metalová píseň a jedno z do té doby hurónsky se smějících děvčat začne žadonit: „Jedem aj s tú srnú. Riskni to! Jo!“

Srnce pak ještě zajistili pomocí stěračů.

Video zveřejnili na sociální síti Instagram. Následná míra kritiky a opovržení ale zřejmě autory zaskočila. Záznam se sice pokusili stáhnout, ten už si ale žije vlastním životem. Lidé jej s odsuzujícími komentáři sdílejí na různých sociálních sítích tak intenzivně, že záběry mají za tři dny už přes 400 tisíc zhlédnutí.

Syn ze sebe udělal chudáka, že jej lidé urážejí, říká otec

A dostaly se i k otci jednoho z nich.

„Byl jsem z toho, mírně řečeno, rozladěný. Nejsmutnější je, že chováme zvířata, bydlíme u lesa a srnce a podobná zvířata máme neustále na očích. I děti jsme ke vztahu k přírodě vychovávali,“ uvedl muž pro iDNES.cz.

Se synem si o videu okamžitě promluvil, ale přiznává, že spolu mají dlouhodobě určitou komunikační propast.

„Každý jsme zcela jiný, máme odlišné hodnoty. Můj syn tím dává najevo nějakou vzpouru vůči našemu způsobu života. K tomu, co je na videu, se vlastně ani nevyjádřil. Spíš ze sebe udělal chudáka, že je napadaný přes sociální sítě, že jej lidé urážejí,“ poznamenal muž. Zároveň věří, že zveřejnění záběrů bude mít na jeho syna nebo na další podobně smýšlející lidi výchovný efekt.

Případ prověřují policisté

Nad počínáním povedené partičky nechápavě kroutí hlavou i myslivci na Valašsku.

„Nuda dnešních teenagerů. Mají k dispozici moderní technologie, tak je využívají, natáčí podivná videa a sdílejí se světem, jak ‚vysoký‘ mají intelekt. Kdyby to nebyl srnec, ale divočák na území České republiky, tak by porušili veterinární opatření. Sražený kus je třeba oznámit buď policii nebo místnímu mysliveckému spolku, ale nedělat s ním takovéhle kousky. Pokud si jej naložili do kufru, tak se stali pytláky. To ovšem z videa není zřejmé,“ uvedl Jan Brlica z mysliveckého sdružení ve Francově Lhotě.

Případem už se zabývají také policisté.

„Celou věc prošetří náš útvar, bližší okolnosti k případu tedy v tuto chvíli sdělit nemůžu, neboť vše je na samém začátku,“ uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš.

Správně by ten, kdo srazí autem divokou zvěř, měl kontaktovat místního mysliveckého hospodáře, který se postará o likvidaci mrtvého kusu a pro poraněné zvíře zajistí odpovídající veterinární péči. Zvlášť při škodě na vozidle je pak vhodné přivolat policisty, kteří navíc kontakty na myslivecké hospodáře mají.