Valachová jako naše jednička? Zástupci ČSSD ve Zlínském kraji nesouhlasí

Sociální demokraté ve Zlínském kraji už dvakrát zažili, že jejich kandidátku do sněmovních voleb vedl politik z jiného regionu.

V letech 2006 a 2010 to byl Zdeněk Škromach, který je z Hodonína. ČSSD sice přivedl ke dvěma vítězstvím, ale místní členové už tehdy nebyli nadšení z toho, že lídrem je „cizinec“.

Podobná situace se však letos může opakovat. Podle informací MF DNES někteří lidé z blízkého okruhu premiéra Bohuslava Sobotky uvažují, že by tady jedničkou byla ministryně školství Kateřina Valachová.

Lídr Škromach? Spíš ne

Logiku by to mělo. Valachová je sice z Brna, ale v Jihomoravském kraji je přetlak silných kandidátů, lídrem tady bude Sobotka. Naopak ve Zlínském kraji straně podobně silné a známé jméno schází.

„Slyšel jsem o této možnosti už před rokem. Může se to stát, ale nominace se teprve rozbíhají,“ reagoval poslanec Antonín Seďa, jednička kandidátky ČSSD v posledních parlamentních volbách, které strana těsně vyhrála ve Zlínském kraji i na celostátní úrovni.

„Zatím je to v rovině spekulací,“ nepopřel kandidaturu Valachové ve Zlínském kraji ani Roman Vaigel, který je členem zdejšího krajského výkonného výboru a má blízko k pražskému vedení strany.

Klíčové ovšem bude, jak dopadne situace v Brně a zda na Valachovou „zbude“ místo na prvních místech tamní kandidátky. Zatím ve svém obvodu působí viditelně, jako by už pomalu rozjížděla kampaň. Naposledy o Vánocích rozlévala na místních trzích punč.

MF DNES Valachovou kontaktovala, během dvou dnů však nereagovala na telefonáty či SMS.

V kuloárech ČSSD se zmiňuje (byť méně) také Škromachovo jméno. To je však i s ohledem na jeho oslabenou pozici v ČSSD po neúspěchu v senátních volbách málo pravděpodobné.

„Možné je všechno, ale nepředpokládám to. Vzhledem k nízkým preferencím očekávám bratrovražedný boj mezi stávajícími poslanci o prvních několik míst, která budou reálně volitelná,“ poznamenal Škromach.

Regionální poslanci nejsou tolik známí

Místní sociální demokraté zdůrazňují, že lídrem má být politik, který zná místní prostředí.

„Nevidím důvod, proč by u nás měl kandidovat někdo odjinud. Máme dost vlastních zkušených lidí,“ míní krajská šéfka ČSSD Milena Kovaříková.

Jenže otázkou je, jestli zdejší sociální demokracie může voličům vůbec nabídnout silnou a populární osobnost.

Seďa je podle svých kolegů pracovitý, znají ho však jen lidé na Uherskohradišťsku, odkud pochází.

Totéž se dá říct o dalších dvou poslancích z kraje – Miroslavě Strnadlové (Zlínsko) a Petru Kořenkovi (Vsetínsko).

„Nemáme tak mediálně známé osobnosti, jakými jsou třeba Jiří Čunek nebo Andrej Babiš. I proto mají stávající poslanci k pozici lídra nejblíže,“ uvažuje Vaigel.

Gajdůšková: Jdu do příštích voleb

Do boje o post jedničky by mohla promluvit také Alena Gajdůšková. Někdejší místopředsedkyni ČSSD i Senátu neodradilo, že loni neprošla vnitrostranickým referendem jako jednička do krajských voleb (více zde) a před tím zase ve druhém kole senátních voleb prohrála s Františkem Čubou (více zde).

„Za budoucnost téhle země, za její děti a kvalitu jejich života chci bojovat třeba proti všem. Jdu do příštích voleb,“ napsala na svém Facebooku Gajdůšková.

Není však jisté, zda může být přímo lídryní. Sociální demokracie ve Zlínském kraji chce po neúspěšných krajských volbách kandidátku výrazně omladit. I zde však stojí před problémem, zda bude mít kde brát.

„Ideální je namíchat zkušenost a mládí,“ přeje si Kovaříková.

Jak se to podaří, bude jasné v červnu, kdy by měl být seznam adeptů do Sněmovny schválený.