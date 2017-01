Prodloužení Baťova kanálu opět oddálí spor o potok, v němž chybí voda

Loni mělo být vydané územní rozhodnutí a letos stavební povolení. Teď se ale vše posune na neurčito. Přípravu průplavu na Bělovském jezu, který by umožnil splavnost Baťova kanálu do Kroměříže, zbrzdilo rozhodnutí ministra životního prostředí Richarda Brabce.

Ten požaduje, aby jeho resort prověřil zpětně všechny podmínky, které vzešly z řízení EIA, v němž se posuzuje dopad stavby na životní prostředí. Problematická a podle mnohých nesplnitelná podmínka však byla jenom jedna.

Týkala se Širokého potoka, který se u jezu vlévá do Moravy. Ministerstvo chtělo, aby v něm nebyly trubky a mohly jím plavat ryby. Potíž je ale v tom, že potok je prakticky vyschlý a ryby v něm tudíž plavat nemůžou.

„Očekávali jsme, že by ministr mohl zrušit jen tuto podmínku, čímž by se proces uzavřel. Bohužel se to nestalo. Všechno se prodlužuje o několik týdnů, spíše měsíců,“ posteskl si Jan Bukovský, mluvčí Ředitelství vodních cest ČR, které je investorem akce za 300 milionů korun.

Ministerstvo životního prostředí zatím rozhodnutí nechce komentovat, protože se s ním ještě neseznámili všichni účastníci řízení. Ministr Brabec svým podřízeným vytýká, že se už dříve nevypořádali s námitkami, které se týkají Širokého potoka. A ani nevysvětlili proč.

„Tímto způsobem zatížili předmětné stanovisko vadou,“ píše Brabec s tím, že se tudíž nedá přezkoumat a musí být vydáno znovu. „Správní orgán dbá, aby přijaté stanovisko bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu,“ cituje dále ministr zákon.

Starosta: Voda v potoku byla naposledy při povodních

Starostové Otrokovic a Kroměříže, kteří o prodloužení Baťova kanálu velmi stojí, jsou však zklamaní, že se tak příprava průplavu prodlužuje.

„Voda v Širokém potoku byla naposledy snad v roce 1997, když byly v Otrokovicích povodně. Od té doby jsem ji tam neviděl – a to tam chodím docela často,“ zlobil se otrokovický starosta Jaroslav Budek.

„Stejně se zase ukáže, že podmínka ohledně Širokého potoka se nedá splnit. Projekt se jenom zdrží,“ přidal se kroměřížský starosta Jaroslav Němec.

V Kroměříži chtěli už letos začít budovat přístaviště, kde by lodě plující po Baťově kanále kotvily. Musejí ale čekat na to, až bude hotový průplav na Bělovském jezu.

„Pokud do města žádné lodě nepřiplují, nemá smysl nic stavět,“ podotkl Němec.

Prodloužení do Kroměříže je prioritou

Ředitelství vodních cest tvrdí, že podmínka spojená se Širokým potokem se splnit nedá jednoduše proto, že to není možné. V tomto duchu se obrátilo před časem na kroměřížský odbor životního prostředí, z jehož požadavků ministerstvo vycházelo. A odbor tuto podmínku stáhl.

„Akceptovali jsme žádost, takže byl vydán nový posudek bez této připomínky. Realizaci akce by nemělo nic bránit. Město má o prodloužení Baťova kanálu velký zájem,“ řekla v polovině loňského roku mluvčí kroměřížské radnice Jaroslava Sílešová (více zde).

Otrokovický stavební úřad ale už zastavil územní řízení a po odvolání Ředitelství vodních cest proti tomuto kroku spis putoval na krajský úřad. Ten se obrátil na ministerstvo životního prostředí a podle Brabce teď bude třeba všechny podmínky prověřit znovu.

„Je to další zdržení. Když si ale vezmu, že se projekt připravuje už asi deset let, tak to není katastrofa. Chtěl bych ale, aby se to už nějak rozhodlo,“ řekl ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek.

Unikátní vodní cestu navštíví každý rok desítky tisíc turistů. A pokud by se prodloužila do Kroměříže, která je historickou perlou Moravy, získala by ještě na atraktivitě. A o to milovníkům plavby i starostům podél toku kanálu jde.

„Prodloužení Baťova kanálu do Kroměříže je priorita. Kdyby se to nepodařilo, byla by to škoda pro celý region,“ shrnul Bártek.

Ředitelství vodních cest chtělo průplav začít stavět v roce 2018, teď však není jisté, zda se to podaří stihnout. Peníze sice na to ještě nejsou vyčleněny, stát by je ale měl včas poskytnout.