Města si polepší o desítky milionů korun, peníze budou vidět v ulicích

Třeba kroměřížská radnice chce příští rok v Havlíčkově ulici začít stavět parkovací dům pro dvě stovky aut. V současné době si nechává zpracovávat projekt. Chystá také předláždění Vodní ulice, aby se jí vrátilo historické kouzlo. První etapa začne příští rok, druhá v následujícím roce.



O kolik si města mohou polepšit Zlín 56,8 milionu

Kroměříž 22,5 milionu Uherské Hradiště 19,9 milionu Vsetín 19,0 milionu Zdroj: ministerstvo financí

Přestože přesné náklady na tyto investice ještě nezná, půjde o miliony korun.

Podle ministerstva financí si Kroměříž polepší díky novele zákona o rozpočtovém určení daní skoro o 23 milionů korun. „Pomalu začínáme připravovat rozpočet na příští rok a každá koruna bude dobrá,“ nastínil kroměřížský starosta Jaroslav Němec.

Do výstavby parkovacího domu a opravy ulice by se radnice pustila bez ohledu na daňové výnosy, díky jejich navýšení však bude moci udělat více akcí, což by měli lidé poznat.

„Slíbili jsme, že vybudujeme dětská hřiště v místních částech Vážany a Kotojedy. Rádi bychom také spravili ještě více cest a chodníků,“ předestřel Němec.

Ve zlínské zoo bude sloninec

Zlín na příští rok plánuje velké investice, které vyjdou na desítky milionů: například výstavbu slonince a rekonstrukci střechy zámku v zoologické zahradě v Lešné či modernizaci křižovatky ulic Březnická a Mostní poblíž centra města.

Podle prognóz ministerstva by měl příští rok dostat na daních o 56 milionů korun více, což je nejvíce z celého kraje.

„Tyto finance navýší celkový rozpočet a město si bude moci dovolit více investičních akcí, než předpokládalo. Tvrdit však nyní v srpnu, kterých se to konkrétně týká, je předčasné,“ naznačil ekonomický náměstek primátora Bedřich Landsfeld.

Ministerstvo financí novelou zákona zvyšuje podíl obcí na DPH z necelých 22 na téměř 24 procent. Díky tomu se daňové příjmy obcí v České republice zvýší přibližně o 9 miliard.

Stoupne také příspěvek na žáka ve školách i školkách zřizovaných obcemi ze zhruba 10 tisíc na skoro 14 tisíc korun.

„Účelem novely je posílit rozpočty všech obcí,“ shrnul Jakub Vintrlík z oddělení vnějších vztahů a komunikace ministerstva financí. Vzhledem k tomu, že za posledních pár let nejde o první úpravu zákona o daňových výnosech, města a obce si stále polepšují.

To je dáno i lepším výběrem daní. Třeba Vsetín v roce 2013 dostal od státu na daních 326 milionů korun a letos by to mělo být kolem 400 milionů.

„Velmi to vítáme,“ těší vsetínského starostu Jiřího Růžičku. „Ve městě máme rozjetých více investičních akcí, ale je taky třeba navýšit mzdy, například v sociální oblasti,“ doplnil.

Ve Vsetíně nádraží, v Hradišti více parkovacích míst

Peníze z vyšších daňových výnosů půjdou ve Vsetíně pravděpodobně i do chystané rozsáhlé rekonstrukce vlakového i autobusového nádraží a přilehlých prostor, na čemž město spolupracuje ještě s dalšími subjekty. Začít by se mělo příští rok, hotovo má být v roce 2020. Komfort cestujících se pak výrazně zlepší.

Kroměříž si za posledních pět let polepší na daních zhruba o 30 milionů, Zlín přibližně o 400 milionů a Uherské Hradiště o 60 milionů korun.

„Vyšší příjmy město použije na nové investiční akce, například na 1. etapu výstavby parkovacích míst na sídlišti Štěpnice či na 2. etapu výstavby a úprav parkování u hřbitova v Mařaticích,“ přiblížil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Otázkou ještě bude, zda jsou prognózy ministerstva financí přesné. Města raději počítají s příjmy o něco nižšími, nicméně i tak půjde o výrazné navýšení.

Přestože se novela zákona týká pouze měst a obcí, příští rok si polepší také kraje. „Daňové příjmy krajů ve srovnání s letošním rokem by měly vzrůst o 4 miliardy korun,“ naznačil Vintrlík.

V případě Zlínského kraje by mohlo jít o 300 až 400 milionů korun, které by měly jít na růst mezd a do plánovaných investičních akcí.