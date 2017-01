Chceme, aby se do továrního areálu nechodilo jen za prací, říká developer

Developerská společnost Cream Real Estate je nejsilnějším hráčem v kdysi chátrajícím prostoru továrního areálu v centru Zlína o ohromné rozloze 65 hektarů. Podle jednatele firmy Martina Jarolíma by se do pár let měl stát hojně navštěvovanou částí krajského města, v níž lidé najdou prakticky vše – obchody, úřady, firmy, bydlení, zábavu i služby.