Maruška z pohádky Dvanáct měsíčků hraní omezila, učí v lesní školce

„Nikdy by mě nenapadlo, že se dostanu do společnosti ,vánočních princezen‘,“ usmívá se sedmadvacetiletá Majkusová. V dětství měla nejradši pohádky jako Šíleně smutná princezna, Princezna se zlatou hvězdou, z novějších si oblíbila Tři bratry. Právě posledně jmenovanou pohádku jí doporučily shlédnout děti ve školce, kde učí.

Majkusová po Marušce už nic dalšího nenatočila, dnes se věnuje hlavně předškolní pedagogice.

„Po Dvanácti měsíčkách jsem se snažila dělat několik věcí naráz a všechno se to hrozně tříštilo. Odešla jsem do Prahy, hostovala v divadle v Mladé Boleslavi a do toho mě zaujala předškolní pedagogika,“ říká mladá žena.

Začala učit v lesní školce a divadlo omezila. Jen jednou za čtrnáct dnů si zajde zahrát do pražského Divadla Minaret. Do budoucna však nevylučuje, že se k němu vrátí ve větší míře.

„Už se mi začíná i stýskat. Kdyby něco přišlo, určitě bych si tam našla rovinu, která by mě zaujala,“ přemítá Majkusová.

Nyní studuje pedagogiku, zatím na bakalářském stupni. „Zajímá mě alternativní pedagogika. Baví mě pocit svobody, volnosti, vybití energie, směřování na přírodu. Naplňuje mě to,“ přiznává a tvrdí, že si sama sebe nedokáže představit v klasické školce.

„Nejtěžší bylo překonat zimu“

Na „svoji“ pohádku v televizi se ve čtvrtek dívat nebude. „To už budu u rodičů ve Fryštáku a ti nemají televizi,“ směje se Majkusová. Určitě jí ale po Vánocích děti budou hlásit, že ji v pohádce viděly, ostatně jako pokaždé, když ji někde zahlédnou.

Účinkování ve vánoční pohádce je jedním z témat, jež s nimi může sdílet. A taky jim třeba vypráví, jaké bylo natáčení.

„Nejtěžší bylo překonat tu zimu. Když je chladno, jsem zvyklá obléct se kvalitně a teple. Dobové oblečení to nesplňovalo. A brodit se v kopcích sněhu také nebylo moc příjemné. Naopak nejhezčí byla práce s koněm,“ vzpomíná herečka.

Kromě toho, že pohádku nabídne ve čtvrtek od 20 hodin program ČT1, se Majkusová objeví dokonce i ve vysílání jedné z největších televizních společností v Evropě. Německá veřejnoprávní televize ZDF totiž letos Dvanáct měsíčků přinese na Štědrý den jako hlavní dětský pořad - od půl páté odpoledne.