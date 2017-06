Březinova lihová mafie u odvolacího soudu usiluje o snížení trestů

Klíčové bude, zda odvolací soud Březinovi ponechá třináctiletý trest vězení (o původních trestech čtěte zde). Státní zástupce Miroslav Stoklásek požaduje o čtyři měsíce vyšší, což je maximální sazba u daňových zločinů.

„Jde o princip. Okolnosti případu jsou zcela výjimečné,“ vysvětlil Stoklásek, který vyšetřování případu dozoroval.

Březina připravil stát o více než šest miliard korun během necelých dvaceti let. Ve své firmě Morávia-Chem v Hrobicích u Slušovic před celníky jen fiktivně denaturoval kvalitní potravinářský líh, který pak ukládal do utajených skladů, vyráběl z něho v pololegálních likérkách tvrdý alkohol nebo ho prodával.

Jeho pravou rukou byl bratr Tomáš, který ale dostal jen čtyřletý trest, protože spolupracoval s policií. Podle něj uměl jeho sourozenec celníky „motivovat“.

Radek Březina se také odvolal a požaduje nižší trest. Argumentuje tím, že se ke všemu přiznal.

„Doznání bych nepřeceňoval, bylo učiněno pod tíhou zdrcující důkazní situace. Je třeba vystihnout jeho vůdčí roli, byl hlavou a celou skupinu řídil. Jde i o rozsáhlou činnost, tisícinásobně přesahující maximální zákonnou škodu. Jedinou polehčující okolností je, že se nedopustil obstrukčního jednání,“ upozornil žalobce Stoklásek.

„Nesouhlasím s tím, že doznání není možné přeceňovat. Popsal detailně i věci, které nemusel. Přihoršil i sám sobě. Mohl přitom mlčet. Byl navíc dlouho ve vazbě, do trestu by se měla promítnout i délka řízení, které trvá už čtyři a půl roku,“ namítl Březinův obhájce Filip Opatřil

Pomohl Kaláč objasnit případ?

Společně s bratry Březinovými je obžalovaných dalších šest lidí.

Zvrátit trest dlouhý 9 let a 2 měsíce se u odvolacího soudu snaží i Březinův blízký spolupracovník Lubomír Kaláč.

„Byl první osobou na dlouhou dobu, která se doznala. Od počátku spolupracoval s policií, která od něj získala informace a pak ho hodila přes palubu. Měl by být spolupracující obviněný a měl by mít mimořádně snížený trest. Bez něho by tady ostatní obžalovaní neseděli,“ prohlásil Kaláčův obhájce Vlastimil Němec.

Vrchní soud v Olomouci nařídil hned tři jednací dny za sebou.

„Důvodem je rozsah odvolacích námitek i počet obžalovaných. Věc může být projednána i rychleji, což však nelze předem říci. Nezáleží to ani tak na soudu, jako spíš na lidech, kteří budou přednášet svá odvolání,“ přiblížil mluvčí soudu Vladimír Lichnovský.

Vrchní soud může původní verdikt potvrdit, pozměnit, nebo ho zrušit a vrátit krajskému soudu k novému projednání.