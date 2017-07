Strach z povodní po dvaceti letech zmizel, staví se i kupuje poblíž řek

Ač je sucho, v Kvasicích pořád trnou „Při průtrži mračen jsme jako na nožích.“ Slova Michala Chudačíka vystihují pocity řady obyvatel Kvasic. Za posledních dvacet let tuto nejníže položenou obec v nivě řeky Moravy na Kroměřížsku několikrát ošklivě potrápily povodně a místní jsou na téma „voda“ mimořádně citliví. „V roce 1997 jsme měli vodu v obýváku. Teď si člověk říká, že snad žádné nebezpečí nehrozí, ale když hodně prší, strach máme pořád,nejde jen o to, že by se měla rozlít řeka,“ míní Chudačík. Naráží na fakt, že některé místní ještě před pár lety trápily zaplavené sklepy, do nichž se po větších deštích dostala spodní voda. Obyvatelé Kvasic v čele se starostou Lubomírem Musilem poukazovali na to, že za to může zvýšení hladiny řeky Moravy o půl metru kvůli provozu vodní elektrárny v Bělově. Rozhodnutí v roce 2014 posvětil Zlínský kraj a Kvasice ho napadly správní žalobou. Po třech letech ji ale Krajský soud v Brně zamítl. „Námitky žalobců byly shledány nedůvodnými. Obdobné námitky již byly vypořádány v rámci rozhodnutí o odvolání před správním orgánem,“ uvedla mluvčí soudu Simona Pešková. Krajský úřad i majitel vodní elektrárny už dříve argumentovali, že hladina vody se pouze vrátila do původní výšky, kde historicky bývala, a problémy v obci s tím nesouvisí. Za ty podle nich mohla špatně fungující kanalizace v obci. S tím naopak nesouhlasil starosta Musil. „Problémy prokazatelně začaly po zvýšení hladiny řeky,“ řekl už dříve. Dnes už se k celé záležitosti příliš vracet nechce. „Zvažovali jsme ještě kasační stížnost, ale nakonec jsme to nechali být. Poslední roky jsou suché, takže problémy přestaly. To ale neznamená, že se nemohou vrátit,“ upozornil. Podle vyjádření Povodí Moravy nejsou aktuálně obavy Kvasic z většího rizika povodní opodstatněné. Obec by měla ochránit správná manipulace vodohospodářů na bělovském jezu. „Například na konci dubna v důsledku vydatných srážek byly na řece Moravě naměřeny stupně povodňové aktivity. Na jezu Bělov jsme provedli manipulace tak, že voda bezpečně protekla, aniž by došlo k vylití vody z břehů, jakémukoli ohrožení majetků, či dokonce obyvatel,“ popsal mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. I podle jeho slov mohou mít někdejší problémy s vodou ve sklepích jinou příčinu než zvýšení hladiny řeky. V suchých letech podle něj naopak může být toto opatření užitečné. „Zvýšená provozní hladina pozitivně ovlivní zajištění odběru pro potřeby dodávek pitné vody v prameništi Nadjezí,“ nastínil Chmelař.