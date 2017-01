Obec plánuje první „levitující“ přechod, iluze má být téměř dokonalá

V Čadci chrání „levitující“ přechod děti u tamní největší základní školy.

„Právě v Čadci jsem se inspiroval a na jaře budeme mít stejné přechody i u nás,“ říká starosta tříapůltisícové slovácké obce Nivnice Miroslav Vykydal.

Novinku chce umístit u bistra v ulici Nová Čtvrť a také u takzvané dolní školy, kde se každý den pohybují stovky dětí a frekvence automobilů je tam velká.

Není to sice hlavní silnice, ale zpomalení dopravy si tam žádají nejen rodiče dětí, ale i obyvatelé přilehlých rodinných domů.

Radnice proto řešila, jestli ke škole nainstalovat klasický retardér, který by vyšel zhruba na tři tisíce korun.

„Levitující přechod je ale levnější. Navíc retardér při projíždění vadí třeba starším cyklistům,“ podotkl starosta.

Starosta: I když si řidiči zvyknou, donutí je přechod přibrzdit

Na netradiční přechod pro chodce bude upozorňovat dopravní značka. Iluze vystouplých bílých čar je totiž téměř dokonalá a ze začátku může řidiče vylekat.

Starosta se ale nepřiměřených reakcí neobává.

„Je to místní komunikace, takže tady budou jezdit hlavně domácí, kteří si rychle zvyknou. Na druhou stranu je to i tak donutí přibrzdit. Bereme to také trochu jako recesi,“ konstatoval Vykydal.

České úřady ani policie podobné dopravní značení neznají a nepočítá s ním ani platná dopravní vyhláška.

Starosta Nivnice ale tvrdí, že ani radnice v Čadci žádné problémy s úřady neřešila, takže stejný přístup očekává i v tuzemsku.