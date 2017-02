Lékárny čekají na konopí, místo českého shánějí dražší z dovozu

Český pěstitel, firma Elkoplast, podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nedodal k dalším várkám potřebné certifikáty, které vyžaduje vyhláška. Na trh se tak dostalo jen prvních jedenáct z původně dohodnutých čtyřiceti kilogramů (více zde).

„Žádné zásoby českého konopí už nemáme, a i kdyby ano, stejně bychom je museli podle zákona zlikvidovat,“ potvrdil Ivan Dokoupil, manažer uherskohradišťské lékárny, která loni začala drogu prodávat jako první v republice.

Pro pacienty tak nastává přechodná doba, během níž budou distribuční společnosti shánět přes ministerstvo zdravotnictví povolení k tomu, aby mohli nakoupit a dovézt konopí od zahraničních pěstitelů. Distributoři ale o dovoz zřejmě velký zájem nemají.

„Žádnou žádost jsme zatím neobdrželi, přestože jsme tuto možnost zveřejňovali na internetových stránkách,“ potvrdila mluvčí ministerstva Štěpánka Čechová.

Neuroložka: Půlroční čekání už by byl problém

Lékařům a pacientům nezbývá nic jiného, než počkat. „Kdyby to ale mělo trvat třeba půl roku, byl by to problém. Jiná náhrada za tuto látku není, přitom někteří pacienti už jsou na ni nastavení a pomáhá jim,“ poukázala neuroložka Eva Skrášková z Uherského Hradiště.

Léčebné konopí předepisuje pacientům s chronickými bolestmi i roztroušenou sklerózou. Podle nařízení pomáhá konopí také lidem s onkologickým onemocněním, poraněním míchy, při neurologickém třesu způsobeném Parkinsonovou nemocí, při zvracení, které provází léčbu onkologických onemocnění nebo HIV.

Předepisovat ho mohou také ortopedi, internisté, oční a kožní lékaři, geriatři a psychiatři.

Už před dvěma lety nabízela svým pacientům tuto alternativní léčbu hradišťská revmatoložka Eva Dokoupilová. Tehdy ještě lékárníci prodávali konopí z Holandska. Od té doby vydala místní lékárna asi dva kilogramy látky.

České konopí stálo oproti zahraničnímu jen třetinu

Když na začátku loňského roku dodala slušovická firma do lékáren první várku vypěstovanou v Česku, mělo to pro pacienty jednu velkou výhodu. Za konopí zaplatili skoro třikrát méně než za zahraniční. Jeden gram stál zhruba sto korun. Teď bude cena dovezené látky pravděpodobně zase vyšší.

Nového českého pěstitele, který by nabídl levnější zboží, SÚKL zatím nevybral. Jedno výběrové řízení už zrušil a další teprve vyhlásil.

„Počítáme s tím, že v ideální variantě by české konopí mohlo být v lékárnách na přelomu léta a podzimu,“ upřesnila mluvčí Lucie Přinesdomová.

Do té doby už bude jasné, jestli se proti postupu státu bude bránit firma Elkoplast. Její jednatel Ladislav Krajča tvrdí, že problémy, které vznikly, nezavinila jeho firma. A že vypěstovali všechny čtyři nasmlouvané dodávky i s patřičným certifikátem.