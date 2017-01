Ledové víno se stává vzácností, mráz na Slovácko přišel zase pozdě

18:50 , aktualizováno 18:50

Příliš teplé prosincové počasí ani tentokrát nepřálo vinařům na Slovácku. Do výroby speciálního sladkého vína, které potřebuje mráz kolem sedmi stupňů, se pustit nemohli. A čekat až do ledna by pro ně bylo příliš riskantní. Někde místo toho raději vyrobí slámové víno.