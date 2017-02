Designéři v Bílovicích vymysleli půltunovou lavičku, sbírají s ní ceny

Lavička uspěla v americké soutěži Good Design! i evropské Design Award, které patří k nejprestižnějším světovým designovým soutěžím.

„Contruqta získala ocenění všude, kam jsme ji přivezli. Přihlášených výrobků přitom bylo obrovské množství,“ cení si úspěchu hlavní designér a spolumajitel mmcité David Karásek.

Lavička podle něj vznikala v souladu se zaměřením firmy.

„Snažíme se vždy přicházet s neotřelými nápady. V tomto případě jsme použili beton, protože je to dobrý trendový materiál. A zároveň jsme mu dali neobvyklou podobu. Něco takového si neodlijete doma na zahrádce,“ poznamenal Karásek.

Kvůli náročné manipulaci objíždí lavička jen prestižní soutěže

I když lavička na první pohled vypadá jednoduše, její výroba je poměrně složitá. Vyrábí se z ultrapevného vyztuženého betonu u italských specialistů. Betonový hranol spadá do kategorie takzvané inženýrské estetiky. Měří dva a půl metru a vypadá jako příhradový nosník. Váží bezmála 500 kilogramů.

Manipulace s lavičkou není zrovna jednoduchá, i proto s ní firma objížděla jen ty nejvýznamnější designové soutěže.

„Je to něco jiného, než když vozíte vázy nebo šperky. Ale souvisí to s charakterem výrobku. Do veřejného prostoru by měly patřit robustní věci,“ zmínil Karásek.

Využití najde lavička na náměstích, v parcích i školních areálech. „Je hodně univerzální. V podstatě se hodí do jakéhokoliv veřejného prostoru,“ shrnul Karásek.

Lavička nabízí řadu způsobů, jak ji využít. Může stát samostatně, tvořit dvojice či trojice nebo se táhnout v celých dlouhých liniích.