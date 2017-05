Ledoví muži nevadí, kdyby před nimi nebylo teplo, sčítají škody ovocnáři

Takovou spoušť zažili letos poprvé. Ničivý mráz se rozlehlým ovocným sadům u Suché Loze vždycky vyhýbal a zasáhl je až po osmnácti letech.

„Celou noc jsme byli v sadu. Mráz šel od půlnoci až do půl sedmé ráno. To bylo moc dlouho. Jsou to velké ztráty,“ prohlásil Pavel Drga z italské firmy Bissolo Gabriele, která ovoce pěstuje na 187 hektarech a většinu prodává do Spojených arabských emirátů, Libye a Sýrie.

Jak jarní mrazy poničily vinice Ztráta na nesklizených hroznech - 446 milionů korun

Ztráta na „neprodukci“ vína z poškozených vinic - 16,9 milionu litrů

Ztráta na neprodaném víně - 1,18 miliardy korun

Množství nesklizených hroznů - 24 131 tun

Poškozená plocha - 4 640 hektarů Škody ve znojemské vinařské podoblasti dosahují 38 %, v podoblasti mikulovské 19 %, velkopavlovické 29 %, slovácké 34 %. Ve vinařské oblasti Čechy je odhad kolem 22 %. Zdroj: Svaz vinařů ČR (údaje přepočtené na celkovou plochu vinic)

Nejvíce zasažené jsou třešně, kde mráz spálil až 80 procent. U jabloní je poškozená polovina stromů. A už teď je jasné, že menší úroda zvýší cenu ovoce. Škody sčítají i ostatní pěstitelé a vinaři ve Zlínském kraji. Vzácnější bude letošní víno z Kroměříže, meruňky z Ostrožska nebo švestky z Valašska.

Svaz vinařů České republiky rozeslal dotazníky a z nich zjistil, že letošní výnos bude až o 30 procent nižší, celková škoda na neprodaných hroznech se vyšplhá na 450 milionů korun a ztráta na neprodaném víně přesáhne miliardu.

Mráz, který přes Česko prošel 21. dubna a 10. května, zasáhl révu po celé Moravě. Hlavně tu, která už byla vyrašená a kde na zničení stačil i jeden stupeň pod nulou. Slovácká podoblast, která zasahuje i do Zlínského kraje, skončila nejhůř spolu se znojemskou. Škody se dotkly 34 procent úrody, jinde nepřekročily třicet procent.

„Níže položené vinohrady jsou poškozené více, ty ostatní méně. I v jedné oblasti jsou ale velké lokální rozdíly,“ upozornil předseda Svazu vinařů Tibor Nyitray.

To potvrzují i samotní vinaři. Například ve vyhlášené vinařské obci Polešovice jsou místa, která zůstala téměř netknutá, ale i taková, kde vinaři spokojení nejsou. Mráz zasáhl i révu kolem Boršic u Blatnice.

Vína z Kroměříže bude málo

Vinařství Arcibiskupské zámecké víno z Kroměříže sčítá škody na obou svých vinohradech. Jeden má přitom v Hluku, druhý na Velehradě. Ztrátu odhadují na zhruba 65 procent.

„Loni zmrzlo asi třicet procent, teď je to horší. Hroznů bude málo, vína nevyrobíme tolik a už to začíná být otázka přežití, protože nás živí jen výroba vína,“ upozornil vedoucí sklepního hospodářství kroměřížského vinařství Milan Paleta.

Obrana proti nevyzpytatelnému počasí ale není. A spolehlivé řešení nemají vinaři ani ovocnáři. „Ledoví muži přicházeli v květnu vždycky, v tom to není. Problém je, že je teplejší duben a březen a stromy už jsou v květnu rozkvetlejší, než bývaly dříve,“ vysvětlila Denisa Mezníková, která na ekologických sadech na Vsetínsku pěstuje ovoce na dvaceti hektarech. I ona letos přijde asi o čtvrtinu úrody.

Vinaři už v minulosti zkoušeli révu před mrazem zachraňovat zapalováním parafínových svící, vykuřováním slámou i speciální technikou rosení. Podle některých pěstitelů to ale nejsou zrovna levné záležitosti a také nejsou stoprocentní.

„Mohli bychom používat i soukromé vrtulníky, které létají nad sadem a vhání do něj teplý vzduch. Zkouší se to v zahraničí a zatím se to vždycky povedlo. Ale pro nás je to drahé řešení,“ popsal další možnost Drga.

Svaz vinařů proto jako jedno z řešení vidí nový dotační program, ze kterého by mohli vinaři dostat příspěvek právě na nákup svící. „Budeme se na to muset více zaměřit, protože mrazy jsou v posledních letech opravdu problém,“ poukázal Václav Cícha z vinařství v Blatnici pod Sv. Antonínkem.

V každém případě bude letošní ovoce vzácnější než loni. Svaz vinařů čeká, že kilogram hroznů může stát až 20 korun. Jestli bude dražší i víno, ale jisté není. Moravští vinaři ale mohou počítat s tím, že nad cenami budou přemýšlet i pěstitelé v zahraničí, protože mráz prošel celou Evropou.