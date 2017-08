Kroměříž svádí se sousední obcí boj o hazard, chce posunout hranice města

Hazardní průmysl dost možná změní hranice Kroměříže. Město má totiž na svém okraji průmyslovou zónu, která ale zasahuje i do katastru sousední obce Skaštice. Dlouhá léta s tím nikdo neměl problém. Až dosud.

„Chceme se s obcí dohodnout na narovnání hranice katastrů tak, aby všechny pozemky v blízkosti ulice Kaplanova patřily pod Kroměříž,“ potvrdil místostarosta města Pavel Motyčka.

Město totiž prosadilo naprostý zákaz hazardu už před pěti lety, od roku 2015 je „vyčištěné“ od heren a automatů a rozhodně se nehodlá vracet ke starým pořádkům.

Jenomže zastupitelé sousední obce povolili vznik nové velké herny společnosti Bonver. Mají na ni totiž místo na svých pozemcích v průmyslové zóně, která zasahuje do obou katastrů.

Převážily peníze i poloha plánované herny

Pro obec je to logické rozhodnutí. Herna by byla téměř čtyři kilometry od centra, u sjezdu z dálnice a navíc by do pokladny ročně přinesla asi dva miliony korun.

„Hospodaříme s pětimilionovým rozpočtem, byla by to pro nás velká pomoc,“ uvedl lidovecký starosta Skaštic Richard Novák.

Sám prý velmi zvažoval, zda při hlasování ruku zvednout.

„KDU-ČSL hazard nepodporuje. Rozhodující byla možnost získat peníze i to, že herna bude mimo obytnou zástavbu i školy,“ dodal Novák.

V Kroměříži tím ale způsobili velké rozhořčení. „Nelíbí se nám to, hernu rozhodně na okraji města nechceme,“ uvedl starosta Kroměříže Jaroslav Němec.

Jednání o směně pozemků už začala

Postoj města je v regionu, potažmo v celém Zlínském kraji, dobře známý i díky tomu, že je ojedinělý. Nulovou toleranci vyhlásily ještě Otrokovice, ostatní velká města sáhla jen k různě citelným omezením počtu automatů.

Ačkoliv Kroměříž nemá na rozhodování skaštických zastupitelů vliv, nehodlá se vzdát. Právě narovnání katastru by mohlo situaci zvrátit.

„Nejdu do věcí, které nejsou reálné. Se starostou Skaštic už jsme se setkali a dohodli se, že dáme dohromady konkrétní návrhy,“ reagoval Motyčka, který je zároveň jedním z hlavních iniciátorů úplného zákazu hazardu v Kroměříži.

Už v příštím týdnu chce mít k dispozici soupis pozemků, jež město chce, a také těch, které může nabídnout výměnou. Najít se prý dají, hranice je „zubatá“.

„Už v minulosti se úprava hranice katastru diskutovala, pomohlo by to i firmám v zóně,“ dodal.

Například společnost Plastika sídlí dílem na kroměřížských a dílem na skaštických pozemcích. Existenci firem rozdělení neohrožuje, ale komplikuje to třeba případné přístavby a růst.

Zlínská radnice slibuje u nové herny zvýšený dohled

Starosta Skaštic uvedl, že by se narovnání katastrů nebránil.

„Nikdy jsem ale katastr nerovnal, nevím ještě, co to obnáší. Není to jen pouhá směna pozemků už proto, že všechny, o které jde, jsou soukromé, ne obecní,“ upozornil Novák.

Zároveň potvrdil, že obec má rozpracovanou změnu územního plánu, ale odmítl, že by nová verze byla šitá na míru pro firmu Bonver.

„Děláme na tom už rok, dávno před tím, než nás firma oslovila. Je to změna, která se dělá pravidelně zhruba po čtyřech letech,“ objasnil.

Proti hazardu brojí také lidé v nedaleké Chropyni. Tam se na konci loňského roku zásadně zvětšila jedna ze tří místních heren.

Vedení města slíbilo větší dohled v jejím okolí, dlouhodobě ale hazard hájí kvůli zhruba třímilionovému příjmu do rozpočtu.