Kouzelný svět existuje, má vlastního prezidenta a řídí ho magický sněm

Mnohá kouzla se dnes dají koupit. Podle videí z internetu se je člověk může jednoduše naučit. S trochou tréninku je pak i předvést. Jenže ani to z vás kouzelníka neudělá. „Aby to fungovalo a lidé vás skutečně ocenili, potřebujete umět řadu věcí,“ říká Jiří Hadaš.



Mimochodem, ještě před začátkem rozhovoru upozorňuje, že bude těžké ho zastavit. Je totiž neskutečně upovídaný a emotivní. „Jsem neřízená střela,“ směje se dvaačtyřicetiletý mág.

A to je pro kouzelníka důležitá vlastnost?

Mně tato má povaha v práci pomáhá. A tím nemyslím jen při kouzlení nebo při práci s dětmi. Pravidelně pořádám mezinárodní kouzelnický festival Magic festival v Uherském Hradišti. A poslední ročník, který se konal letos v květnu, byl neuvěřitelně nadupaný. Myslím, že se mi podařilo získat ty nejlepší kouzelníky z celého světa. Právě díky tomu, že jsem tak trochu blázen. (úsměv)

Jak to vypadá v praxi?

Popíšu to na příkladu. Když jsem byl loni na kouzelnickém mistrovství světa FISM ITALY 2015 v Rimini, vyhrál tam Španěl Héctor Mancha. Jeho vystoupení posadilo na zadek i profesionály. Když jsem ho viděl, hned jsem si řekl, že ho dostanu do Hradiště. Udělal jsem si s ním selfie fotku, vzal si na něj kontakty a co nejdřív se mu začal připomínat na Facebooku. Tak dlouho jsem ho uháněl, až se to povedlo.

Takový kouzelník musí být drahý...

Co si budeme povídat, jeho honorář byla skoro polovina rozpočtu celého festivalu. Normálně bych takové peníze nedal, ale ten člověk je opravdu neuvěřitelný. Byl u nás tři dny, mimo vystoupení vedl i odborný seminář, individuálně se věnoval českým kouzelníkům a mnoho lidí mělo neskutečný zážitek.

Jaká kouzla předvádí mistr světa?

Jeho zásadní vystoupení je nádherné. Přijde na scénu oblečený jako žebrák a začne objevovat bankovky. Objevuje je doslova odevšad. A ani profíci v prvních řadách neměli potuchy, jak to dělá. Občas si všimneme takzvaných nabíraček, ale tohle bylo tak bezchybně provedeno... Přitom to byla velmi jednoduchá scéna a žádná bombastická iluze, ale fungovalo to neskutečně.

Zeptám se teď přímo na vás. Vy jste s kouzlením začínal už jako dítě. Jaké to bylo?

Tatínek nás k tomu s bratrem vedl už od pěti let. Za každé vystoupení nám dával dvacet korun, takže s nadsázkou můžu říct, že jsem snad nejdéle působící český profesionál. (smích)

A vás to hned bavilo?

Musím přiznat, že ne vždycky. Tatínek na nás byl dost pedant a my na to nahlíželi dětskýma očima. Představte si, že máte udělat kouzlo, kdy lijete mléko do kornoutu o ono přitom mizí. Tatínek nechápal, proč máme s tím provedením problémy. Jenomže jak má malé dítě pochopit, že něco někam nalije a pak to tam není.

Když jste se před pár měsíci stal prezidentem Českého magického svazu, co jste si říkal?

Že teď všichni budou čekat zázraky. (smích) Ale vážně, je to pro mě vyústění mé práce. Tři roky jsem byl viceprezidentem svazu, jsem šéfredaktorem časopisu Moderní magie a jsem poměrně dost aktivní. Když předchozí prezident Pavel Kožíšek skončil z osobních a časových důvodů, na magickém sněmu mě zvolili.

Co je vlastně úkolem magického svazu?

Tak v první řadě sdružujeme lidi se společným zájmem a snažíme se rozvíjet a šířit pojem moderní magie. Jsme sice Český magický svaz, ale ve svých řadách máme členy a kamarády ze Slovenska, Německa a Polska. Podporujeme začínající kouzelníky, pořádáme odborné semináře pro kouzelníky, zveme sem hosty z celého světa, připravujeme kouzelnické festivaly a soutěže, vydáváme svůj časopis.

Jak si vlastně vedou čeští kouzelníci?

To my řekněte vy. Jak nás vnímáte? Kolik kouzelníků znáte?

Upřímně asi jen vás a Pavla Kožíška z televize...

No vidíte, to není příliš mnoho. Ono se to týká obecné popularity kouzelnického řemesla ve společnosti. Je pravda, že ve srovnání se zahraničím je u nás trh omezený, nemáme takové možnosti. Ale snažíme se držet krok v novinkách, předvedení, a dokonce už mladí kouzelníci nemají strach a účastní se soutěží v zahraničí. Náš mistr republiky Aleš Hrdlička velmi úspěšně reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa v Rimini a skvěle obstál mezi svými zahraničními soupeři.

A je vůbec možné se u nás kouzlením živit jako profesionál?

Rozhodně to není snadné. V České republice může být asi dvacet profíků, kteří se kouzlením uživí, a dalších padesát, co to dělá jako přivýdělek. A zbytek kouzlí pro zábavu. Bohužel jsou i takoví kouzelníci, kteří tu práci nedělají úplně dobře a kazí tím jméno i ostatním. Jak chcete přesvědčit klienta, který má špatnou zkušenost?

Co tedy dělají kouzelníci špatně?

Většinou jde o nezkušenost. Dnes není nic těžkého dostat se ke kouzlení. Na YouTube kanálu najdete plno triků. Kouzla se dají koupit. Jenomže i když se nějaké naučíte dokonale, stále to z vás nedělá úspěšného kouzelníka. Ani nestačí přesně okopírovat úspěšný trik. Musíte umět vystupovat, komunikovat s diváky, mít více kouzel a variant. To se právě snažíme učit na seminářích.

Jiří Hadaš Narodil se 3. listopadu 1974, žije v Uherském Hradišti. Kouzelnictví se pod vedením svého otce začal učit už od dětství, získal řadu ocenění na žákovských a juniorských kouzelnických soutěžích. Je několikanásobným mistrem České republiky v moderní magii, na kontě má i přední umístění na prestižních zahraničních soutěžích. Je šéfredaktorem odborného magazínu Moderní magie. Letos převzal po Pavlu Kožíškovi funkci prezidenta Českého magického svazu, z.s.. Dříve působil jako učitel na základní škole v Uherském Hradišti, nyní se profesionálně věnuje magii. Větší část jeho vystoupení tvoří programy pro děti, známé je především jeho turné po českých městech Kouzelný karneval.

Za kolik se dá dnes kouzlo koupit?

Základní dětská kouzla stojí pár korun, veliká náročná iluze i půl milionu. Ale začátečníci se vůbec nemusejí bát, že moc utratí. Klidně postačí i kouzelnická kniha v jakékoliv knihovně. To bych osobně doporučil každému, kdo o kouzlení uvažuje.

Je vůbec dnes možné přijít s něčím novým?

Já vlastně ani nevím. Jako iluzionista těžko něco nového vymyslíte. Všechno už tu bylo. Probodáte asistentku, necháte ji zmizet nebo ji naopak objevíte, rozřežete ji v bedně nebo ji budete levitovat. Z čeho dnes těží opravdoví mistři, jsou nové formy provedení kouzel a nové příběhy, které kolem celého triku vystaví. Mohou k tomu využít současné technologie a materiály, hodně se využívá např. high-tech technologie a LED systém.

Vraťme se zpátky k vám. Vás nejvíce v poslední době proslavil trik rychlé převleky, se kterým jste byl v soutěži Česko Slovensko má talent. Na ten jste nejvíc pyšný?

Asi ano. Původně jsem to vystoupení vymýšlel jako dárek pro maminku k narozeninám a pak na něm tři roky pracoval. Je hodně populární, zároveň ale neskutečně složitý.

V čem?

Jde o to, že spolu s asistentkou na jevišti rychle měníme své oděvy a u toho předvádíme ještě další dvě iluze. Vymyslel jsem si to tak náročné, že si několik švadlen vylámalo zuby na tom, jak ty obleky ušít. Pořád se může stát, že se něco někde zadrhne nebo roztrhne.

A vám se to už stalo?

No samozřejmě! (smích)

A dá se to nějak zachránit?

No nijak. U tohoto kouzla už nic nevrátíte. Nezbývá než přiznat chybu a pokračovat dál. Lidé se začnou smát a já nakonec taky.

Bojíte se někdy na jevišti?

To víte, že ano. Naštěstí dělám většinu vystoupení pro děti a ta mě baví nejvíc. Jako bývalý učitel si věřím, že děti vždy zaujmu. U dospělých už je to těžší, není jenom tak lehké je přesvědčit, že na pódiu děláte něco zajímavého. Ale za ta léta jsem se naučil pracovat i s dospěláky. Ovšem například právě při rychlých převlecích je stále dost věcí, které neovlivním, takže stres se dostavuje.

Může být kouzlení skutečně nebezpečné?

Při velkých iluzích a bláznivých nápadech asi ano. Napomoci tomu může nepozornost, nepřipravenost či zbrklost kouzelníka. Ale jinak by mělo být vše absolutně bezpečné, my se máme rádi. (úsměv) Já třeba plánuji už dlouhou dobu přeřezat asistentku na cirkulárce. Pro ni to bude bezpečné, jen doufám, že mně se nic nestane, když u toho budu mávat rukama.

Máte dost předvánočních vystoupení. Jak si je užíváte a jak jste strávil Vánoce?

Vánoce mám rád, vždyť jsou přece kouzelné. Již několik let jezdíme „předvánoční turné“ Kouzelné Vánoce Jirky Hadaše, kde v různých městech jsme součástí rozsvícení vánočních stromů nebo vánočních jarmarků. Je to náročnější na podmínky, většinou se jedná o venkovní vystoupení. Ale ta atmosféra, ta pohoda lidí a radost je největší odměnou. A abych si i já trošku ten předvánoční čas užil, dohodl jsem se se svou manažerkou, že tentokrát uděláme poslední vystoupení do zlaté neděle a pak budeme mít volno. A ten týden před Vánocemi jsem si vážně moc užil.

A co chystáte na příští rok?

Nyní již připravujeme tradiční turné Kouzelného karnevalu, kdy od ledna až do března vyjíždíme za dětmi do 35 měst po celé republice. Je to již naše 15. sezona, takže z Kouzelného karnevalu je takový „puberťák“. (smích) A slavit budeme všude. Připravili jsme nový zábavný pořad Pojďte s námi do pohádky, kde si tak trochu budeme hrát s popletenými pohádkami. Děti se mohou těšit na Maxipsa Fíka, nová kouzla, tanečky i soutěže a připravili jsme opravdu hodně dárečků.