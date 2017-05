Nový kostel na Zlínsku nemá žádnou věž, přesto ho zdobí 15 zvonů

Krátkou chvíli jeho oči těkají a zdá se být překvapený. Na prohlížení ale bude čas později, teď se musí v nezvyklém interiéru zorientovat a začít s tím, proč přijel – s vysvěcením kostela svatého Václava v Sazovicích. Arcibiskup Jan Graubner se úkolu ujal v sobotu dopoledne za přítomnosti zástupu čítajícího několik stovek lidí.

„Milost a pokoj ať naplní každého, kdo bude vcházet těmito dveřmi,“ popřál krátce před tím, než symbolicky otočil klíčem a vstoupil.

Doprovázela ho víc než desítka kněžích a zástup ministrantů, z kůru zněl dětský zpěv a do lavic usedla asi stovka pozvaných. Díky kamerám a projekčnímu plátnu se však prostor rozrostl o nejbližší okolí kostela. Pro návštěvníky byly připravené lavice, postavené i na hlavní silnici, která tvoří průtah obcí. Zaplněné byly do posledního místa.

Unikátní oblou stavbu bez věže, zato s patnácti zvony, jejíž předlohou byl svitek papíru, postavili za dva roky. Zpočátku obec rozdělovala, dnes už se ale hrany zdají být obroušené. Emoce však budí dál a ještě dlouho bude – málokomu je lhostejná, člověka buď nadchne a pohltí, nebo ji odmítne. A stejně zvláštní jako zvenku je také uvnitř.

Arcibiskup vždy nejdřív zjišťuje, jak vytrvalá snaha o kostel je

Za jejím vznikem stojí lidé ze Spolku pro výstavbu kostela svatého Václava v Sazovicích. Od počátku měli jasno v tom, že typický venkovský kostelík stavět nechtějí.

„Tak avantgardní názory jsem zde určitě nečekal,“ svěřil se architekt Marek Jan Štěpán v publikaci vydané v závěru stavby. Se sakrální architekturou měl zkušenosti, Sazovičtí ho ale překvapili.

Ani na arcibiskupství nebylo snadné takovou stavbu prosadit. Ne však kvůli odlišnosti, u arcibiskupa totiž snahy o vystavění kostela narážejí vždy.

„Snažím se je brzdit, abych poznal, jestli je to jen povrchní nadšení, ale když vytrvají, vědí, do čeho jdou a že to nebude snadné, pak to rád podpořím,“ prozradil Graubner.

Kostel v Sazovicích má kromě hlavního bohuslužebného prostoru i suterén, který bude sloužit spolkovému životu obce. Konat se tady mohou divadelní představení i koncerty.