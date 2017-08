Domů můžete, na houby ne, vysvětlovali strážníci v zamořené zóně u Zlína

Hlídka městské policie ve středu kolem poledne zaparkovala ve zlínské části Burešov a vydává se pěšky po lesní cestě směrem na Štákovy paseky. Právě začal platit zákaz vstupu do přilehlých lesů, jež jsou součástí zóny o rozloze asi 40 kilometrů čtverečních, v níž řádí africký mor prasat, na který pošlo už 61 divočáků.

Ještě než se strážníci pořádně vydají na cestu, zastavuje u nich žena v autě. Ptá se jich, zda tady může vyvenčit psa.

„Bohužel nemůžete,“ říká jí strážník Jan Martinec a vysvětluje jí, že zákaz vstupu do lesů se psy platil už od minulého týdne a od středy se změnil na zákaz vstupu pro lidi.

„Tak, kde ho mám vyvenčit?“ ptá se evidentně zaskočená žena, načež ji strážník posílá do Centrálního parku na sídlišti Jižní Svahy.

„To je šílené,“ reaguje nabroušeně řidička a otáčí vůz.

360 cedulí kraj ještě nestačil vyměnit

Hlídka pokračuje polní cestou, která je jinak liduprázdná. Po pravé straně šumí lesy, do kterých je zakázaný vstup, po levé je otevřená zóna.

„Jsme tady spíš od toho, abychom občany informovali. Dáváme přednost domluvě před sankcí,“ vysvětluje Martinec.

Strážníci i republikoví policisté můžou lidem, kteří zákaz poruší, udělit pokutu až 20 tisíc korun. To, že hned první den nezačínají s represí, strážníci dokazují, když z lesa v zakázané zóně vyjde houbař. Evidentně netuší, že něco porušil.

„Na žádné cedule zakazující vstup do lesů jsem nenarazil,“ diví se muž.

V tom má pravdu: informační tabulky nejsou zdaleka všude, a pokud ano, týkají se ještě zákazu vstupu se psy. Kolem zamořeného území je jich 360 a zlínský krajský úřad je ještě nestačil vyměnit.

„Domů jet můžete, ale na houby už pak ne“

Hlídka zastavuje další auto, řídí ho muž, který bydlí na Štákových pasekách. Strážníci mu vysvětlují situaci.

„Ale domů můžu jet, ne?“ ptá se pro jistotu šofér.

„Ano, ale nesmíte pak jít s košíkem na houby,“ dostává odpověď, načež pokračuje v cestě.

Mapa zamořeného území s vyznačenými elektrickými ohradníky (modrá čára) a rozmístěnými cedulemi zakazujícími vstup do lesa, na pole a polní cesty.

Strážníci během hodiny prošli asi pět kilometrů po okraji lesa nad Burešovem a rozhodně tady nebyli naposledy. Objevovat se budou stejně jako státní policie na celém území zóny. Zákaz má platit do 29. srpna.

„Kontroly budou nárazové a potrvají do dovolání,“ prohlásil ředitel zlínských strážníků Milan Kladníček.

„Je to mimořádná věc. Nezažil jsem, že bychom uzavírali celé lokality. Je teď potřeba, aby občané výzvu o zákazu vstupu uposlechli,“ upozornil.

„Kontroly budou probíhat v rámci zvýšeného výkonu služby, jak po obvodu, tak uvnitř prostoru,“ podotkl mluvčí zlínské krajské policie Petr Jaroš.

Nechtějí divočáky vyplašit

Hejtman Jiří Čunek vyhlásil zákaz vstupu v rámci stavu nebezpečí proto, aby houbaři neplašili divočáky, kteří by pak mohli utíkat do sousedních lokalit, kde africký mor dosud není. V zóně nadále platí i zákaz lovu.

„Veškerý ruch by měl být ve vnější části, kde se bude lovit,” přiblížil hejtman (více zde).

Pokud by se nákaza dostala do velkochovů prasat, mohla by nastat situace jako před pár lety při takzvané nemoci šílených krav, kdy muselo být utraceno obrovské množství i zdravého skotu.

Zlínský kraj už nechal zamořenou zónu ohradit pachovými a z části i elektrickými ohradníky a nakoupí myslivcům klece, do kterých budou divočáky chytat.

„Koncem srpna jsou divočáci zvyklí se zvednout a migrovat do jiných oblastí, za jinou potravou. My uděláme vše pro to, abychom je přirozeně udrželi v zóně tím, že je začneme vydatně zakrmovat a budeme je odchytávat,” naznačil Čunek.

Tomu, jak začíná být situace vážná, nasvědčuje také fakt, že ve čtvrtek přijede do Lukova ministr zemědělství Marian Jurečka, který bude v tamním kulturním domě diskutovat o současné situaci se starosty, zemědělci a myslivci.